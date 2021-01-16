Türkiye'nin kararının ardından Yunan medyası: Ankara bizimle dalga geçiyor

Türkiye 11-14 Ocak arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapılacak atış ve askeri eğitimler için farklı sahalarda, toplam 9 yeni NAVTEX mesajı yayımlamıştı. Eğitimler Kuzey Ege, Marmaris ve Antalya açıklarında yapılmıştı.

Türkiye'nin NAVTEX kararlarını değerlendiren Yunan medyasından Pentapostagma, bu adımların "kışkırtıcı" olduğunu ileri sürdü. Yunanistan ile Türkiye arasında gerilimin artmasıyla Türk tarafının "NAVTEX yağmuru" başlattığını yazan gazete, "Ankara bizimle dalga geçiyor" ifadelerini kullandı.

Pentapostagma gazetesi ayrıca, Türkiye'nin haddini aştığını öne sürerek Ege Denizi'ndeki bazı bölgelerde Aralık ayına kadar tatbikat yapmayı planladığını iddia etti.

NAVTEX nedir?

NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.