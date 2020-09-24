Türkiye’nin Karadeniz’deki keşfi gaz fiyatlarına yansıyacak

Ertuğrul Şahan Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin önemine değinerek, “Yaptığımız hesaplamalara göre bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gazlara göre çok daha ekonomik olarak biz bunu mal edeceğiz” dedi. Dönmez, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz’de çalışmaların devam ettiğin, vurgulayan Dönmez, şu anda Sakarya Gaz Sahasındaki sondaj ve testlerin titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

Çalışmalar ekimde bitecek

Bakan Dönmez, kuvvetle muhtemel 320 milyar metreküplük rezervin yukarı yönlü revize edileceğini belirterek, “İnşallah ekim ortalarına doğru bu çalışmaları da bitirmiş oluruz. Mühendislik çalışmalarını tamamlamadan kamuoyuyla, milletimizle bilgi ve bulgu paylaşmıyoruz. O açıdan şimdi devam eden çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz milletimizle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

2023’te şebekeye verilecek

Hedefin keşfedilen gazı, 2023’te ulusal gaz iletim şebekesine bağlamak olduğunu belirten Dönmez, “Yaptığımız hesaplamalara göre bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gazlara göre çok daha ekonomik olarak biz bunu mal edeceğiz” dedi.

Gaz fiyatları düşecek

Bakan Dönmez, böyle bir keşfin ortalama gaz alış maliyetlerini teorik olarak düşüreceğini vurgulayarak, “Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz ancak bu gazı sisteme dahil etmemiz lazım. 2023’ü hedefliyoruz. Alış maliyetlerimizde de bir iyileşme olduğunda zaten yansıyacak. 2023’e kadar fiyatlar böyle gidecek gibi bir anlam çıkmasın. Bu kontratlara ilişkin müzakereler de devam ediyor. İndirim alındığında, fiyatlar düşünce bunu doğrudan satış fiyatlarımıza yansıtıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Karadeniz'in önemi arttı

l (Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervi) Bu tip sahalarda yıllık üretimi belirlemek için başlangıç üretimine ve 3-4 yıl içinde maksimum üretime geçene kadar süreye ihtiyaç var. Bu planlamalardan sonra yıllık ve günlük üretimleri hesaplayacağız.

l Avrupa son 20-25 yılda Kuzey Denizi’nde petrol ve doğal gaz üretimi yapıyor. Kuzey Denizi’ndeki üretimle tüketiminin yaklaşık yüzde 30-35’lik kısmını karşılıyor. Ancak Kuzey Denizi’nde artık üretim düşmekte. Bu nedenle Karadeniz sadece Türkiye açısından değil, bölge için önemli.

l Geçen yıl 120 kara sondajı yapıldı ve son 20 yılın en büyük yurt içi üretimini gerçekleştirdik ki günlük 47 bin varildi. Dün günlük üretimimiz 55 bin 260 varil oldu.

l Türkiye Trakya ve Güneydoğu’da kara sondajlarına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde burada da yeni keşifleri paylaşacağımıza inanıyorum.

l Mini YEKA’lar yaklaşık 36 ilimizde 10 ila 20 megavat arasında değişen kapasitelere sahip. Buradaki yenilenebilir kaynakların diğerlerinden farkı, yerli aksam, parça üretim şartı getirilmesi oldu. Bu ürünler artık Türkiye’de üretilmeye başlandı.

“Sevilla Haritası, Yunanistan’ın ısmarlama çalışması”

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki tutumuna değinen Dönmez, Yunanistan’ın 2011-2012 yıllarında İspanya Sevilla Üniversitesine ısmarlama bir çalışma yaptırdığını ve Sevilla Haritası’nın bu çalışmadan çıktığını anlattı. “Fransa, geçmişte Türkiye’nin bugünkü tezlerini savunuyordu. İngiltere de Yunanistan’ın bugünkü tezlerini, ama adalet doğruyu buldu” diyen Bakan Dönmez, “Bu aslında bir emsal karar da teşkil eder” ifadesini kullandı.