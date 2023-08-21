Türkiye’nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz kesfi: 3 yıldır böyle hareket etti! Her yerden petrol fışkırıyor!

Türkiye son yıllarda doğal gaz arama faaliyetleri için yaptığı dev yaptırımların meyvesini almaya başladı. Bu kapsamda 2021 yılında Türkiye’yi sevince boğan haber geldi. 21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük keşfin müjdesini açıkladı.

Bugün, Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfinin 3. yıl dönümü. 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçen Karadeniz’deki keşif Türkiye'yi sevindirirken dünyada büyük ses getirmişti. Aramasından sondajına, karaya ulaştırılmasında dağıtımına milli imkanlarla yapılan ortaya çıkarılan gazın ülke ekonomisini devasa bir katkı sağlaması bekleniyor.

710 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞİF!

Zonguldak'ın 170 kilometre açığında Tuna-1 kuyusundaFatih Sondaj Gemisi ile 320 milyar metreküp doğal gaz keşfeden Türkiye; daha sonra filosuna 'Kanuni', 'Yavuz' gemilerini de ekleyerek sondajlarını sürdürdü. Diğer keşiflerle birlikte Karadeniz'deki toplam gaz rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı.

NİSAN'DA KARAYA ULAŞTI!

Karadeniz Gazı, denizin 2 bin 200 metrelik tabanına kurulan kuyulardan çıkartılarak borular vasıtasıyla Filyos Limanı'nda kurulan doğal gaz işleme tesislerine getirildi. Türkiye'nin 100. yılını kutladığı 2023 yılında 'Türkiye Yüzyılı' sloganını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 20 Nisan 2023 tarihinde saat 20.23'teki törenle Karadeniz gazının ana dağıtım hattına bağlandı.

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