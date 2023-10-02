Türkiye’nin kapatılan ilk uçak fabrikası, GÖKBEY ve HÜRKUŞ’la yeniden hayata dönecek

TOMTAŞ İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi, TEKNOFEST İzmir'de festivale ve şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Festival alanında 7'den 70'e inanılmaz bir coşku yaşandığını ifade eden Ekşi, TEKNOFEST'in "öğrenilmiş çaresizlik" hastalığının bir panzehiri niteliğinde olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde TOMTAŞ'ı Milli Teknoloji Hamlesi'nin son 20 yıldaki uygulamasının Kayseri'deki yansıması olarak kurguladıklarını anlatan Ekşi, şu değerlendirmelerde bulundu: "TOMTAŞ'ın akamete uğradığı dönemde olmayan buradaki devlet iradesiydi. Bu noktada Cumhurbaşkanlığının liderliğindeki vizyoner Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları Kayseri'ye TOMTAŞ vasıtasıyla yansımış durumda. 800 dönüm üzerindeki bir yerleşkede Anadolu'da bir nevi yeniden ortaya çıkarmış olacağız. TOMTAŞ, Tayyare ve Motor AŞ olarak 1926 yılında Kayseri'de kurulmuştu. 2. Dünya Savaşı sonrasında belki o dönemin konjonktürüne karşı irade koyamayanlar TOMTAŞ'ın Hava Bakım İkmal Merkezine dönüşmesine bir anlamda göz yummak zorunda kalmışlardır. Şimdi yeniden TUSAŞ ve Baykar'ın ürettiği platformların destek hizmetlerinin birçoğunu Kayseri'de biz gerçekleştireceğiz. Kayseri kendi üzerine düşeni Anadolu'nun merkezinden 100 sene sonra tekrar yerine getirecek. Proje etüt çalışmaları sürüyor, inşaat ve altyapı çalışmaları başlamak üzere. 5 bin metrekarelik bir üretim altyapısında yavaş yavaş havacılık yapısallarının üretimine başladık. İnşallah ekim ayı içerisinde ilk faturamızı kesmiş olacağız. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde sertifikasyon süreçleri tamamlanacak ve GÖKBEY genel maksat helikopteri ile HÜRKUŞ'un yapısal parçalarının üretimine başlayacağız."