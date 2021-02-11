Türkiye'nin kanayan yarasına karşı büyük mücadele yürütüyorlar... İşte hayata geçirilen projeler!

Türkiye'de her yıl binlerce kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybediyor. Devlet uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele yürütse de, Türkiye zehir tacirleri için transit bir ülke olmaya devam ediyor.

Milat Gazetesi yazarı Serdar Arseven, devletin uyuşturucuya karşı verdiği mücadeleye ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı.

Arseven'in bugünkü yazısı şu şekilde:

Türkiye, uyuşturucu pazarı açısından ‘kaynak’ ülke olarak nitelendirilmiyorama çok önemli tehditler altında... Buna rağmen, bugüne kadar etkin şekilde mücadele edilmesinde, uygulamaya konulan projelerin büyük rolü var.

NARKOTİM isimli proje kapsamında 81 ilin narkotik birimlerinde Narkotimler oluşturuldu ve projenin kurumsal hale gelmesi sağlandı.

Alan Denetimi Projesi kapsamında görev alan polisler, okul önlerinde uyuşturucu satışına engel oluyor. Torbacılara göz açtırmıyor.

TÜRKİYE, dünyanın itibarlı kuruluşlarının raporlarında, uyuşturucu pazarı açısından ‘kaynak’ ülke olarak nitelendirilmiyor ama bir ‘transit ve hedef ülke’ olarak çok önemli tehditler altında bulunuyor. Bu tehditlerle karşı bugüne kadar etkin şekilde mücadele edilmesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan projelerin büyük rolü var.”

Dizimizin bugünkü bölümünde, bu projelere değineceğiz. Uyuşturucu ile mücadele alanında uygulamaya konulan projeler hakkında yetkililerden aldığımız bilgileri özetleyelim:

NARKOTİM PROJESİ: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan istihbari ve operasyonel çalışmalara ilave olarak, özellikle suçun oluşmasının önlenmesi ve uyuşturucunun sokak düzeyli ulaşılabilirliğininengellenmesi amacıyla 2014 yılında uygulamaya konulan NARKOTİM isimli proje, 2018'de yurt çapına yayıldı ve 81 ilin narkotik birimlerinde Narkotimler oluşturuldu ve projenin kurumsal hale gelmesi sağlandı.

ALAN DENETİMİ PROJESİ: Alandaki yetkililer, narkotik suçlarla mücadele politikalarından en önemlisinin sokak satıcıları ile etkin mücadele olduğunun altını çiziyor. Suçun yaşama alanı olan sokaklarda yeterince önleyici tedbir almadan sokak satıcılarıyla mücadelede başarı sağlanamayacağını vurgulayan yetkililer, “Alan Denetimi Projesi” hakkında şu bilgileri veriyor:

“Bu projede önemli olan, önleyici tedbir ile operasyonel çalışmalar arasındaki bütünlüğü sağlamak ve farklı polis birimlerinin narkotik suçlarla yapılan mücadeleye katkısını temin etmektir."

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile;

• Suçun önleyici boyutunu esas alan ve sokak satıcılarıyla madde bağımlılarına yönelik caydırıcı çalışmaları da ifa etmesi, mahallinde yapılacak tespitler doğrultusunda uyuşturucu sorununun en seri şekilde lokal düzeyde çözülmesi ve çözüm metotlarının üretilmesi,

• Suçun odağı haline gelen ve polisiye tedbirlerin uygulanmasının zor olduğu bölgelerin giriş çıkışlarında alınacak tedbirlerle arz ve talep unsurlarının baskılanması ve polisin tüm birimleriyle sokaktaki varlığını hissettirmesi amaçlanmaktadır.

UYUMA PROJESİ: Tamamen yerli yazılımla yürütülen UYU-MA Projesi sayesinde, suç bildirimleri anlık ve tek tuşla yapılabilmekte, bildirim yapan kişinin konum bilgisinin alınması ile 112 Acil Çağrı Birimleri koordinesinde en yakın kolluk birimine aktarılması sağlanarak, olaylara daha hızlı müdahale edilmektedir. Bildirim yapan kişilerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulmaktadır.

NARKOREHBER PROJESİ: Zabıta teşkilatı, temizlik görevlileri, özel güvenlik teşkilatına vb. 25 yaş üstü yetişkinlere Narkotik birimlerince eğitim verilmesi amacıyla “NARKOREHBER MODÜLÜ” hazırlanmıştır. 25 yaş ve üzerindeki tüm yetişkinlerin farkındalığının arttırılmasını amaçlayan “NARKOREHBER MODÜLÜ” çerçevesinde madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri, narkotik maddelerin sınıflandırılması, narkotik madde çeşitleri, sokak satıcıları kimlerdir, ticaret ve tüketimde kullanılan jargon, uyuşturucu satılan yerler ile kullanılan mekânlar ve sentetik eczalar, uyuşturucu suçlarında yasal durum, uyuma projesi, madde bağımlılığı ile mücadele çözüm merkezleri konularına yer verilmektedir.

“EN İYİ NARKOTİK POLİSİ: ANNE” PROJESİ: NARKOREHBER projesine paralel olarak, madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında annelerin farkındalığının artırılması, bu yolla madde kullanıcısı gençlere erken müdahalenin sağlanması, böylece hem gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi hem de birimlerimizce yürütülen çalışmalara toplumsal katkının sağlanması amacıyla başlatılan bir projedir. “EN İYİ NARKOTİK POLİSİ: ANNE” Projesi ile annelere yönelik hazırlanan eğitim modülü kapsamında bilgilendirme faaliyetlerine 2020 yılı Ekim ayında başlanmıştır.

NARKO-NOKTA PROJESİ: Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile mücadelede duyarlılıklarını arttırarak satıcı ve kullanıcıların belirlenmesi ve suç işlenen yerlerin tespitini sağlamak, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının emniyet birimlerince nasıl yapıldığını anlatmak, uyuşturucu maddeler hakkında aileleri bilgilendirmek amacıyla 2017 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle büyükşehirlerimizde halkın yoğun olduğu, AVM, meydanlar, sosyal etkinliklerin yapıldığı alanlarda stant açılarak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

NARKO-TIR (HEDEF OLMA HEDEFSİZ KALMA) PROJESİ: Dünyada alanında bir ilk olma özelliği taşıyan NARKOTİK EĞİTİM TIR’ı vatandaşlarımıza bilgisayar destekli 54 farklı konuda hazırlanmış madde kullanımı ve zararlarını anlatan animasyonlarla eğitim programları sunmaktadır.

NARKOYARIŞMA PROJESİ: Gençlerin uyuşturucu ile mücadele alanında bilgilerinin artırılması, bilinçlendirilmesi ve sürdürülen mücadelede onların bakış açılarından faydalanılması amacıyla 2017 yılından bu yana NARKOYARIŞMA adı altında faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda;

- 2018 yılında lise öğrencilerine yönelik Afiş ve Slogan yarışması,

- 2019 yılında üniversite öğrencilerine yönelik Kısa Film yarışması,

- 2020 yılında üniversite öğrencilerine yönelik Öykü yarışması,

- 2021 yılında 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımıza açık Rap Müzik yarışması düzenlenmiştir. 2021 yarışması Haziran ayında sonuçlanacaktır.

NARKO 191 PROJESİ: 2017 ve 2018 yılları doğrudan madde bağlantılı ölüm verilerinin incelenmesinde, özellikle bonzai ve farklı maddelerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan ölüm oranlarının arttığı fark edilmiştir. Bu olumsuzluğa dönük farkındalık oluşturmak amacıyla NARKO 191 projesi başlatılmıştır. 2019 yılında proje çerçevesinde hedef kitleleri bilgilendirmek amacıyla afiş ve çıkartmalar hazırlanarak, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları ve Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde hedef kitlenin dikkatini çekebilecek uygun yerlere asılmıştır.

NARKOLOG PROJESİ: Uyuşturucu madde suçlarının arkasında yatan nedenlerin ve risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla 2018 yılında NARKOLOG projesi hayata geçirilmiştir. NARKOLOG; 81 İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinde uyuşturucu suçlarından hakkında işlem yapılan kişilere, adli süreçlerin tamamlanması aşamasından sonra tamamen gönüllülük esasına göre bu alanda eğitilmiş uzman personelce uygulanan ve 70 sorudan oluşan bir anket formudur. Formlar tablet PC’ler üzerinde doldurulmakta, online olarak Daire Başkanlığına aktarılmakta, Excell ve SPSS Programları kullanılarak analiz edilmektedirç

AÇIK KAPI PROJESİ: İçişleri Bakanlığınca kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması amacıyla 15 Aralık 2017 tarihinde Açık Kapı Projesi hayata geçirilmiş ve 81 il valiliği ile 161 ilçe kaymakamlığında hizmet vermektedir.

Açık Kapı Bürolarına yüz yüze ve elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Açık Kapı Bürolarına uyuşturucu konusunda da başvuru yapılabilmektedir. Uyuşturucu kapsamındaki vatandaş başvuruları haftalık olarak raporlanarak mülki idare amirine sunulmaktadır. Başvuru içeriğine göre; Emniyet ve Jandarma İl/İlçe Müdürlüklerine, İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerine, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına, AMATEM ve ÇAMATEM’e yönlendirilmektedir.

ATIK SULARDAN UYUŞTURUCU VE DİĞER PSİKOAKTİF MADDELERİN İZLENMESİ PROJESİ: SCORE projesi çerçevesinde ilk uluslararası düzeyli Atık Suda Uyuşturucu Analizi çalışması 2011 yılında 19 Avrupa şehrinde yapılmıştır. İkincisi ise 68 Avrupa şehrinde 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarla belirlenen tarih ve saat dilimlerinde aynı anda tüm katılımcı şehirlerde toplanan atık su örneklerinin analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Böylece ulusal ve bölgesel uyuşturucu kullanım trendlerini ve uyuşturucu kullanıcılarının davranışlarını ölçmeyi hedefleyen, var olan analiz, inceleme ve değerlendirmeleri tamamlayıcı nitelikte bir uyuşturucu göstergesi çıkarılması hedeflenmiştir.

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MANZARA MEZARLIK

“Kimse neden öldüğümü bilmeyecek’’ dedi. Ardından, ‘’herkes beni öldüren şeyin damarlarımda gezinen o Allah’ın cezası şeyin olduğunu düşünecek ama gerçekte neden öldüğümü bilmeyecekler. Ahlar vahlar içerisinde buz gibi bir odada kirlettikleri bedenimi, temiz gömüleyim diye yıkayacak ama öldürdükleri ruhumla hayatımı kuşattıklarını görmeyecekler. ‘

(..)

“Sadece, ufacık bir baş ağrısını geçirmek için arkadaşımın verdiği ilacı içtim sanıyordum,’’ dedi, ardı arkası kesilmeyen hıçkırıklarıyla, ‘’ama bak ne haldeyim. Küçük bir kıskançlık yüzünden ne haldeyim,’’ diye bağırdı Ahu. Karşısında bin bir parçaya bölünmüş ağabeyi ve kardeşine. Ayakları geri geri ilerleyip pencerenin dibine gelmişken, yüzünde gözyaşlarına tezat bir tebessüm belirdi. “Eğer o evden çekip gitmeseydim babam öğrenecekti. Bana, ne yapacağı umurumda bile olmazdı ama sen! Seni okula bile yollamazdı Asu’m. Alırdı her şeyini benim yüzümden’’ dedi burukça. Başını sağa sola salladı Asu, ağlamaktan konuşamıyordu fakat gözleri ile diyordu diyeceği her şeyi. Alp ise bambaşka bir durumdaydı. Şu ana kadar dibi gördüm derdi fakat şimdi gerçek olan dipteydi ve bu dipten kurtulmak çok zor olacaktı. Başka bir seçeneği kabul etmiyordu benliği. Elleri yüzünü sertçe sıvazladı kendine gelebilmek amacıyla. Kulaklarına kardeşlerinin hıçkırıkları dolarken, kalbini söküp avuçlarına bırakmışlar gibi hissediyordu. Kendine gelmeli, kardeşlerinin ellerini sımsıkı tutup ayağa kalkmalıydı. Silkelenip yüzündeki gözyaşlarının izlerini parmaklarıyla yok edip önce Asu’ya dönüp elini uzattı. Asu elini anında tutmuş yanına gelmişti. Birlikte Ahu’ya baktıklarında onun açık pencerenin dibinde olduğunu yeni fark ediyormuşçasına irkildiler. Alp bedenini saran farkındalıkla Ahu’ya odaklandı. Ahu’sunun gözlerinde ölümün kırıntıları kol geziyordu. “Ahu’m,’’ dedi temkinli sesiyle. “Mezarlıklardan hep korkardım,’’ hıçkırıkları nefesini kesiyordu Ahu’nun, “şimdiyse manzaram mezarlık’’ deyip bir bacağını pencereden boşluğa bırakmıştı. “Yapma Ahu! Gel haydi tut elimi’’ deyip iki elini birden uzattı Alp. Bakışları kara bulutların gezindiği gökyüzüne çevirirken, hayır dercesine iki yana salladı başını Ahu. İçinde bitip bilmeyen kavgaların içinde tek bir şeyi duyuyordu.

“Belki’’ diyordu içindeki ses, “Belki ölürsen diner tüm acıların Ahu!’’

Gözlerini harap ettiği kardeşlerine değdirip geri çekti. Batmaya yüz tutmuş güneşin yansıdığı mezarlığa baktı sonra. İçinde susmayı bilmeyen o ses tekrar konuştu; “Bak Ahu! Bak orası asıl evin’’ diyordu. Gözlerini son kez kardeşlerine değdirip derin bir nefes alıp dudaklarını araladı. “Özür dilerim’’ diyebildi sadece. Azrail’in arsız fısıltısı yeryüzünü mesken ederken bir hayat son bulmuştu. Gün geceye kavuşurken batan güneşin şahitliğinde; gökyüzünden emareleri silinen bulutlar, sessiz çığlıklarıyla son taneleri akıtıyorlardı, ölüm acısının sindiği şehre… Görmek, duymak ve kabullenmek bir hayatı kurtarmak için yeterli olabilirdi. Lakin bazen o kadar çok geç kalırdınız ki o çırpınan bedenleri son gördüğünüz yer mezar olur ve o bedenlerden geriye, arkalarında kocaman bir enkaz kalırdı… Bugün bir annenin çocuğu ölmüş; feryadı gök kubbeyi aşmış, yaşamı toprağa karışmıştı. Bugün bir babanın çocuğu ölmüş; gölgesiz kalmış, çocuğunun toprağa karışan bedeni ağaçlara can olmuştu. Bugün bir çocuk ölmüş; yasını kardeşleri tutmuş, süt kokusu yetim, ninnisi öksüz kalmıştı. Bugün bir çocuk ölmüştü… (Y.A.)

* T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Madde Bağımlılığı Üzerine Öyküler: Yırtık Akvaryum,