Türkiye'nin kadına şiddetle mücadeleki etkin aracı: Bakan Soylu'dan 'KADES' açıklaması

KADES'e başvuruların rakamsal verileri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 1 milyon 919 bin 'Kadın Destek' (KADES) uygulamasını indirmiştir. 105 bin 372 kişi ihbarda bulunurken, bu ihbarlardan 54 bin 488'i asıllıdır." dedi.

1 Nisan 2021'in diğer öne çıkan başlıkları

Azerbaycan'a seyahatte kimlik yeterli

Dış İşleri Baknı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünden itibaren Can Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun." dedi.

Varyant virüs Türkiye'de yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir. İngiltere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir." dedi.

Evlat nöbetinde 577. gün

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası önündeki evlat nöbetinde konuşan anne Güzide Demir, "Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol, orada kardeş kardeşi öldürüyor." diyerek oğluna seslendi.

Tem otoyolunda kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Ankara'da TEM yolunda dolu yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.