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Gündem Türkiye'nin kadına şiddetle mücadeleki etkin aracı: Bakan Soylu'dan 'KADES' açıklaması
Gündem

Türkiye'nin kadına şiddetle mücadeleki etkin aracı: Bakan Soylu'dan 'KADES' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek (KADES) uygulması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 18:07:00 -

KADES'e başvuruların rakamsal verileri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 1 milyon 919 bin 'Kadın Destek' (KADES) uygulamasını indirmiştir. 105 bin 372 kişi ihbarda bulunurken, bu ihbarlardan 54 bin 488'i asıllıdır." dedi.

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