Türkiye’nin itibarını bozdu... Geri dönüyor!

New York Başkonsoluğu’nda görevliyken 2013’te görevine son verilen sözleşmeli personel Serap Tosun 5 yıl sonra adeta ödüllendirilerek göreve döndü. Ankara 5. İdare Mahkemesi, göreve iadesine karar verdiği Tosun’a geriye dönük tüm parasal haklarının ödenmesine de hükmetti. Tosun’u alelacele farklı bir pozisyonda görevlendiren bakanlık, 5 yıllık maaşını da ödeyecek.

New York Başkonsoluğu’nda görevliyken uygunsuz kişisel münasebetler içinde bulunduğu gerekçesiyle 2013’te görevine son verilen sözleşmeli personel Serap Tosun’un 5 yıl sonra adeta ödüllendirildiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Serap Tosun, 2009 yılında başkonsoloslukta sekreter olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında ise devletin, misyonun ve mesleğin itibarını zedeleyen uygunsuz kişisel münasebetler içinde bulunduğu yönünde şikayetler nedeniyle Tosun hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

İptal kararı 5 yıl sonra geldi

Disiplin soruşturması neticesinde hazırlanan rapor uyarınca Dışişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 11 Ocak 2013 tarihli kararıyla Tosun’un sözleşmesi feshedildi.

Bunun üzerine Tosun, Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne işlemin iptali için dava açtı. Mahkeme 5 yıl sonra hakkındaki işlemin iptaline karar verdi. Mahkemenin 10 Mayıs 2018 tarihli kararında, sözleşmenin feshi suretiyle göreve son verme işlemi olarak tesis edilen davaya konu işlemin, atamaya yetkili amir tarafından tesis edilmesi gerekirken, disiplin kurulu tarafından yapıldığı kaydedilirken, “İşlemde bu yönüyle hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmamıştır” denildi.

Tüm parasal hakları iade edilecek

Ayrıca mahkeme, dava konusu işleminin hukuka aykırı bulunduğundan, davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük hakları ve tüm parasal haklarının dava açma tarihinden işleyecek yasal faiziyle iadesine hükmetti. Mahkeme kararı uyarınca geriye dönük 5 yıllık maaşı da Tosun’a ödenecek.

Alelacele yeni kadro

Dışişleri Bakanlığı da Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin kararını temyiz etmesi üzerine dosya Danıştay’a taşındı. Ancak Bakanlık, mahkemenin iptal kararına gerekçe oluşturan işlemi düzeltmek ya da Danıştay’ın kararını beklemek yerine Tosun’u acil olarak atadı. Ancak Tosun bu kez daha önceki sekreter kadrosunda görevlendirilmedi. Bunun yerine alelacele yeni bir kadro ihdas edildi ve Tosun da bu kadroda görevlendirildi. (Yeni Şafak)