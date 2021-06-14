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Gündem Türkiye'nin itibarı yülsedikçe FETÖ'nün köpekleri kuduruyor! Emre Uslu'dan alçak paylaşım
Gündem

Türkiye'nin itibarı yülsedikçe FETÖ'nün köpekleri kuduruyor! Emre Uslu'dan alçak paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünya kamuoyunda Türkiye'nin itibarını her geçen gün daha da yükseltmesi, FETÖ'nün köpekliğini yapanları kudurtuyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 23:07:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO toplantısından önce Joe Biden ile ayaküstü sohbetinde çekilen görüntüler, yabancı medya tarafından çarpıtıldı. Türkiye'ye, bir Yunan'dan daha düşman olan içimizdeki medya da, Biden yanına gelince, Erdoğan'ın ayağa kalkarkenki anından bir kare paylaşıp yalanla kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. Ülkemizin dünya kamuoyundaki hızla yükselen itibarı, işte bu medya kuruluşları ile birlikte FETÖ'nün köpeklerini de kudurttu.

Emre Uslu adlı alçağın paylaşımı!

Utanma duygusundan yoksun FETÖ'nün itlerinden firari Emre Uslu, kendince bir şaka cümlesi de ekleyerek hainler tarafından servis edilen fotoğrafı paylaştı. Gerçek görüntünün ortaya çıkmasına rağmen yalanından utanmayan Uslu, paylaşımını kaldırmadı.

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Yorumlar

Ozcan tekdag

Hav hav hav emre uslu
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mustafa islam

Bu adam S-400 ün üzerine oturacaktı ?(kendi vaadi vardı). Hala hayatta mı?
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