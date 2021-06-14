Türkiye'nin itibarı yülsedikçe FETÖ'nün köpekleri kuduruyor! Emre Uslu'dan alçak paylaşım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO toplantısından önce Joe Biden ile ayaküstü sohbetinde çekilen görüntüler, yabancı medya tarafından çarpıtıldı. Türkiye'ye, bir Yunan'dan daha düşman olan içimizdeki medya da, Biden yanına gelince, Erdoğan'ın ayağa kalkarkenki anından bir kare paylaşıp yalanla kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. Ülkemizin dünya kamuoyundaki hızla yükselen itibarı, işte bu medya kuruluşları ile birlikte FETÖ'nün köpeklerini de kudurttu.

Emre Uslu adlı alçağın paylaşımı!

Utanma duygusundan yoksun FETÖ'nün itlerinden firari Emre Uslu, kendince bir şaka cümlesi de ekleyerek hainler tarafından servis edilen fotoğrafı paylaştı. Gerçek görüntünün ortaya çıkmasına rağmen yalanından utanmayan Uslu, paylaşımını kaldırmadı.