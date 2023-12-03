Türkiye'nin ithalatı ortalama 250 ton! Altın madeninin başında bu ülkeler var

Altın fiyatlarındaki hareketleri daha iyi anlamak için önce fiziksel altın arz ve talebini biraz daha detaylı incelemekte fayda var. Yıllık global fiziksel altın talebi yaklaşık 4 bin ton. Fiziksel altın arzı da yine yaklaşık olarak 4 bin ton civarında. Bunun yaklaşık yüzde 70'i altın madenlerinden çıkarılırken kalan yüzde 30'luk kısım ise hurda altından oluşmaktadır.

Yarısı mücevherattan

Fiziksel altın talebinin yarısı mücevherat sektöründen gelirken yaklaşık yüzde 30 kadarı külçe altın ve altın paralardan oluşmakta, yüzde 10 civarlarında ise merkez bankaları ve teknoloji/endüstriyel talepler gelmekte. Türkiye'nin yıllık altın ithalatı ortalama 250 ton civarında. Dünyanın en büyük altın ithalatı yapan ülkeleri Çin ve Hindistan.

Çin ve Hindistan etkisi

Halkbank blog'da yer alan habere göre bu ülkelerin ithalat miktarı biner ton civarında. Çin ve Hindistan kültürel ve geleneksel sebeplerle hem mücevherat hem de yatırım amaçlı fiziksel altın talebi gösteren ülkeler. Hindistan'ın düğün sezonunda artan fiziksel altın talebi piyasalarca bilinen ve takip edilen bir husus.

Madeni işleten ülkeler

Altın madeni işleten büyük üretici ülkelere bakacak olursak ilk sıralarda Çin, Rusya ve Avustralya gelmektedir. Bu üç ülkenin yıllık altın üretimleri 300-400 ton civarında. Güney Afrika da hâlâ önemli bir altın üreticisi. Altın madenlerinden çıkarılan altınlar lisanslı rafinerilerde külçe altına dönüştürülerek altın konusunda ihtisas yapan bankalar ve büyük tüccarlar aracılığıyla piyasalara sunulmaktadır.