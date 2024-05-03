Türkiye'nin İsrail kararı sonrası ABD'den ilk açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Danışmanı John Kirby, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olma kararıyla ilgili konuştu.

Kirby, "Bu konuda farklı görüşlere sahip olduğumuz aşikâr ancak bu durum değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez. Bu konuda olduğu gibi bazı konularda aynı fikirde olmayabiliriz ama yine de müttefikimize değer veriyoruz." dedi.