Türkiye'nin İsrail kararı sonrası ABD'den ilk açıklama
Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma kararıyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Danışmanı John Kirby, Ankara ile farklı görüşlere sahip olduklarını ama bu durumun ilişkileri zedelemeyeceğini ifade etti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Danışmanı John Kirby, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olma kararıyla ilgili konuştu.
Kirby, "Bu konuda farklı görüşlere sahip olduğumuz aşikâr ancak bu durum değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez. Bu konuda olduğu gibi bazı konularda aynı fikirde olmayabiliriz ama yine de müttefikimize değer veriyoruz." dedi.
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