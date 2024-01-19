Türkiye’nin insanlı ilk uzay hareketi ile imza atacağız! Ezber bozan açıklamalarıyla Prof. Dr. koyuncu: Gurur duydum!
Türkiye'nin ilk uzay projesi: 19 Ocak 2024 günü “Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu” kapsamında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğunun gerçekleştiği tarihi anlara şahitlik için ilklerin üniversitesi İTÜ, fırlatma töreninin gerçekleştirildiği ABD-Kennedy Uzay Merkezi’ndeydi.
Türkiye’nin ilk küp uydusu İTÜpSAT1’in üretimi ve uzaya fırlatılması gibi uzay mühendisliği alanında ilklerin gerçekleştirilmesinde öncü roller üstlenen İstanbul Teknik Üniversitesi’ni temsilen Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, milli uzay araştırmalarında bir kilometre taşı olan “Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu” kapsamında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzaya fırlatıldığı ABD-Florida’daki törene katıldı.
Alper Gezeravcı’yı taşıyan Dragon kapsülünün uzaya fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi’ndeki tarihi törende Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğuna şahit olmanın büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, Gezeravcı’ya uzayda yürüteceği bilimsel çalışmalardan ötürü başarı dileklerini ilettiğini ifade etti.
14 gün süreyle uzayda kalacak olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay Üssü’nde (ISS) mikro yerçekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi farklı alanlarda 13 ayrı bilimsel deney gerçekleştirecek.