Türkiye'nin imalat sektörü ihracatı! Son rakamı Türkiye'ye duyurdular: Fas, İran, Fransa ve ABD'de kritik veri

İmalat sektörünün ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı sonuçlara göre, 50,0'nin üzerinde ölçülen değerlerin ihracat ikliminde iyileşmeye, 50,0'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ettiği endeks, şubatta 51,1'e yükseldi. Üst üste ikinci ay iyileşme gösteren endeks, ocak ayında 50,6’ydı.

ALMANYA VE FRANSA’DA DURGUNLUK DEVAM EDİYOR

İSO’dan yapılan açıklamaya göre dış talep koşullarının iyileşmesinde Batı Asya ülkeleri ana kaynak olurken, Avrupa pazarında iyileşme belirtileri de net bir şekilde görülmeye başlandı. Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretimde yüzde 8,4’lük düşüş meydana gelirken, Fransa üretimi de yüzde 4,2 daraldı. Türk imalat sanayisinin ihracatındaki ağırlığı yaklaşık yüzde 13 olan bu iki ekonomide devam eden zayıflık, ihracat iklimindeki genel iyileşme görünümünü sınırladı.

YAPTIRIMLARA RAĞMEN RUS ÜRETİMİ BÜYÜDÜ

Öte yandan ABD’nin üretim endeksinde yüzde 6’lık ve İngiltere’ de de yüzde 5,1’lik artış gözlendi. Rusya’da üretim ise uygulanan ekonomik yaptırımlara rağmen yüzde 4 artış gösterdi. Üretim endeksi, diğer BRICS ülkeleri Brezilya’da yüzde 0,3, Hindistan’da 0,5, Çin’de 0,6, Güney Afrika’da da yüzde 0,3 arttı.

Anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde ekonomik aktivitenin en hızlı artış kaydettiği ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Söz konusu büyümenin Haziran 2019’dan bu yana en yüksek oranda olduğu kaydedildi. Diğer Batı Asya ülkelerine bakıldığında, Suudi Arabistan ve Katar’da üretim artışı hız kazanırken Mısır ve Lübnan'da daralma olduğu belirlendi.

İSO’nun açıklamasında Türk imalat sanayisinin dış talep koşullarına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu ifadeleri kullandı:

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“Türk imalatçılarının dış talep koşullarında kısa süre önce başlayan toparlanma Şubat ayında ivme kazandı ve ABD'nin yanı sıra birçok Avrupa pazarında iyileşme belirtileri daha net bir şekilde görülmeye başlandı. Orta Doğu’nun talep açısından güçlü bir kaynak olmaya devam etmesi, imalatçılar açısından fırsatların genişlediği anlamına geliyor. Şubat ayında bu pozitif eğilimin başlıca istisnaları, zorlu üretim koşullarının devam ettiği Almanya ve Fransa oldu.”

YÜZÜNCÜ YILA UMUTLU BAŞLANGIÇ

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (İİB)'nden yapılan açıklamaya göre, Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak şubat ayında 653 milyon dolara yükseldi. Ocak-şubat dönemi baz alındığında en yüksek ihracat 179 milyon dolarla Irak'a yapılırken, onu 61 milyon dolarla ABD, 60 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. İlk 3 dışındaki ülkeler Almanya, Fas, İran, Fransa, Libya ve Romanya olarak sıralandı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İİB Başkanı Erkan Özkan, geçen yılın gerek global ekonomideki durgunluk gerekse komşu ülkelerdeki gerilimler nedeniyle kendileri açısından zor geçtiğini bildirdi. Özkan, "Ancak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına büyük umutlarla başladık. Ocakta yakaladığımız ihracat başarılı performansını şubatta da sürdürmemiz hepimizin hem yüzünü gülümsetti hem de gelecek aylar için umut verdi." ifadelerini kullandı.