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Ekonomi

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim 58 yaşında

Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan Devrim'in üretilmesinin üzerinden 58 yıl geçti.

2019-10-29 11:10:00 -
Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim 58 yaşında

Eskişehir’de 20 aydır sergilendiği fabrikada 250 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan Devrim’in ülkemiz mühendisleri ve işçileri tarafından üretilmesinin üzerinden 58 yıl geçti. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği fabrikada otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap, torna tezgâhları, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, maket ile yedek parçalar bulunuyor. Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim için çalışan 200 mühendis ve işçinin öyküsü turistleri heyecanlandırıyor.

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