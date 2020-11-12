  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye’nin ilk Vlogger Akademisi başladı
Aktüel

Türkiye’nin ilk Vlogger Akademisi başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve 905 kişinin başvuru yaptığı Vlogger Akademi, 15 kursiyerle ücretsiz eğitimlere başladı. Alanında uzman isimlerden teorik eğitim alan adaylar, Bursa’nın tarihi mekanlarında yapılan uygulamada da kendi vloglarını çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:07:00 -
Türkiye’nin ilk Vlogger Akademisi başladı

Gençlerin teknolojiyi doğru ve verimli kullanabilmelerine imkan sağlamak için geçtiğimiz yıl Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Hayrettin, Kafalar, Danilo Zanna, Taklitman ve Gezimanya gibi takipçi sayıları milyonları aşan ünlü vloggerları gençlerle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Türkiye’nin ilk kurumsal Vlogger Workshop Akademisini hayata geçirdi. Sosyal medyada video içeriği üretmek isteyenlerin daha donanımlı hale getirilmesi ve bunun yanında üretilen içeriklerle Bursa’nın tanıtımının sağlanması amacıyla düzenlenen Vlogger Workshop Akademi’ye 905 kişi başvuru yaptı. Yoğun ilgi nedeniyle eğitim verilecek 15 kişiyi seçmekte zorlanan seçici kurul, fikir ve konsept, sunum yeteneği, yaratıcılık, bütünlük, özgünlük, dikkat çekicilik ve Bursa temasının işlenmesi gibi kriterleri değerlendirip, eğitim alacak adayları belirledi. 4 hafta sonunu kapsayacak şekilde her biri 4 saat süreli eğitimler başladı. Eğitimin teorik bölümünde Nikon Ülke Marka Elçisi Nezihi gözen, DJI Ülke Marka Elçisi Mustafa Erkatırcı, Vlogger Temsilcisi Serkan Yiğit ve Youtube MSN temsilcisi Yusuf Çaylı, sosyal medyada canlı yayın oluşturma, youtube’da kanal oluşturma, yayın planı hazırlama, kamera, ışık, renk bilgisi ve beyaz dengesi gibi konularda vlogger adaylarına bilgi verdi.

Uygulama tarihi mekanlarda

Tarih Başkenti Bursa’nın Osmanlı ilk dönem eserleri başta olmak üzere bütün tarihi ve kültürel mirasının sosyal medyada daha geniş yer bulmasına imkan sağlayacak eğitim programının uygulama bölümü ise tarihi mekanlarda gerçekleştirildi. Ulu Cami, Koza Han ve Tarihi Belediye Binası’nda çekimler yapan vlogger adayları, kendilerine has sosyal medya içerikleri oluşturdu. Adayların sahada oluşturdukları içerikler, bir sonraki derste konunun uzmanları tarafından incelenecek, varsa eksik noktaları ve hatalı çekimler konusunda adaylar bilgilendirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf
Dünya

İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf

İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen İngiltere..
Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası
Gündem

Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

Gazetemiz Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun köşesinde yer verdiği Osman Yüksel Serdengeçti'nin fıkrası güldür..
Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir
Gündem

Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Dağlık Karabağ'da görev yapmaya başlayan Rus Barış Gücü'nün ilk yapması gerekenler konusunda kritik ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay