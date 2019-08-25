Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanında bal festivali

Gürcistan sınırındaki Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Macahel (Camili) köyünde bu yıl 18.’incisi düzenlenen bal festivali büyük ilgi gördü.

Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı ile Borçka Kaymakamlığı organizasyonunda Gürcistan sınırındaki 6 köyü kapsayan ve 23’ü endemik olmak üzere 990 bitki türünün yayılış gösterdiği, saf Kafkas arı gen merkezi konumundaki bölgede saf Kafkas arısı ve havzada üretilen ballar tanıtıldı. Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanında düzenlenen bal festivalinde üreticiler ballarını tanıtırken, cam kovanda arının nasıl bal ürettiği anlatıldı. Festivalde arının Türkiye haritasını çizmesi ve bal topunu yapması ilgi odağı olurken, meraklılar arının çalışma şeklini yakından görme imkanı buldu.

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Macahel’in en önemli değerlerinden birinin saf Kafkas arı ırkı olduğunu belirterek, “Ekosistemde çok önemli bir yeri olan bu arı ırkını korumak için Macahel halkı elinden geleni yapıyor. Bu festivali uluslararası platforma taşımak istiyoruz. Gürcistan ülkesi ile sıfır noktasındayız. Burada komşu ülkeden gelen halk dansları ekibi var. Gelecek yıl da Gürcistan ülkesi başta olmak üzere yurt dışından herkesi festivalimize davet ediyoruz” dedi.

Festivalde halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı. Macahel, 2005 yılında UNESCO tarafından Türkiye’nin ilk ve tek ’dünya biyosfer rezervi’ ilan edilmişti.