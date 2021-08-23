Türkiye’nin ilk Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi açıklanıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 6 stratejinin detayları merak ediliyor. 24 amaç ve 119 tedbirin bulunduğu Strateji Belgesi’nin detayları, Türkiye’nin inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde açıklanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un söz alacağı tanıtım programında yapay zekâ teknolojileri kullanılacak.

Yol haritası niteliğinde

Strateji Belgesi’nde ‘yapay zekâ uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı arttırmak’, ‘araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek’, ‘kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim’, ‘sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak’, ‘uluslararası iş birliklerini güçlendirmek’, ‘yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak’ başlıkları öncelik olarak belirlenmiş durumda. Belge Türkiye’nin 2025 yılına kadar yapay zekâ alanında yürüteceği çalışmalar için yol haritası niteliği taşıyor.