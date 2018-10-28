Türkiye'nin ilk sondaj gemisi ilk seferine çıkıyor
Türkiye’nin envanterine kattığı yeni nesil sondaj gemisi Fatih, bu hafta ilk görevine çıkıyor.28 Ekim 2018 Pazar 22:02
Türkiye’nin envanterine kattığı yeni nesil sondaj gemisi Fatih, bu hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımlarıyla sondaja başlayacak.
Antalya'daki 9. Türkiye Enerji Zirvesi'nde Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin Fatih'in Antalya açıklarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dönmez, "Gemimiz ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın zamanda filomuza katacağız" ifadelerinde bulunmuştu.
"12 BİN 200 METRE DERİNLİKTE SONDAJ"
Sondaj çalışmaları Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yapılacak. Fatih sondaj gemisi Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek.
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