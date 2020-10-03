  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli atıldı
Gündem

Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli atıldı

ASPİLSAN Enerji tarafından Kayseri’de kurulacak Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı törenle atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:51:00 -
Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli atıldı

Burada konuşan Akar, yeni nesil batarya teknolojilerinde öncü olacak tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu. Karabağ”a da değinen Akar şunları dile getirdi:

Çağrıları samimi değil

“Yıllardır Azerbaycan’ın Karabağ konusundaki haklı davasına bir çözüm sunmayanların, Azerbaycan’ın hakkını savunmaya başlamasıyla birlikte ateşkes çağrıları yapmaları samimi olmadığı gibi inandırıcı da değildir. Azerbaycan’ın sahada kazandığı başarılar karşısında Ermenistan her zaman yaptığı gibi kara propagandaya başvurmuş ve Türkiye’ye ait uçakların bu çatışmalarda kullanıldığına dair gerçek dışı iddialarda bulunmuştur. Her ne kadar birileri istikrarsızlık, huzursuzluk çıkarma peşinde olsa da Türkiye bölgesinde ve dünyada her zaman barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam edecektir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı
Gündem

Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yayınladığı listeyle Ermenistan'a ait 230 tank ve diğer zırhlı araç, 38 hava savunma cihazı ve bir adet S-300 ..
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.
Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten o isme sert sözler
Gündem

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten o isme sert sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında bir dönem partisinde genel başkan yardımcılığı yapan emekli Korgeneral İsmail Hakkı ..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay