Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli atıldı

Burada konuşan Akar, yeni nesil batarya teknolojilerinde öncü olacak tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu. Karabağ”a da değinen Akar şunları dile getirdi:



Çağrıları samimi değil



“Yıllardır Azerbaycan’ın Karabağ konusundaki haklı davasına bir çözüm sunmayanların, Azerbaycan’ın hakkını savunmaya başlamasıyla birlikte ateşkes çağrıları yapmaları samimi olmadığı gibi inandırıcı da değildir. Azerbaycan’ın sahada kazandığı başarılar karşısında Ermenistan her zaman yaptığı gibi kara propagandaya başvurmuş ve Türkiye’ye ait uçakların bu çatışmalarda kullanıldığına dair gerçek dışı iddialarda bulunmuştur. Her ne kadar birileri istikrarsızlık, huzursuzluk çıkarma peşinde olsa da Türkiye bölgesinde ve dünyada her zaman barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam edecektir.”