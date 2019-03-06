Türkiye'nin ilk kar rallisi "Şehitler diyarı"nda





KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Kars Eksi 36 Derneği iş birliğiyle organize edilen Sarıkamış Rallisi, bu yıl 9-10 Mart tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilk kez kar üzerinde yapılacak.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) da desteğiyle yapılacak ralli öncesinde Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda hummalı bir çalışma başladı.

Kars Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği ve Sarıkamış Belediyesine bağlı ekipler, organizasyonun yapılacağı "Şehitler diyarı"nda greyder, dozer ve rotatif makineleriyle rallinin gerçekleştirileceği güzergahların düzenlemesini sürdürüyor.

Kar ve buz zeminli 122,84 kilometre uzunluğundaki parkurda koşulacak ralli, toplam uzunluğu 52,93 kilometre olan 6 özel etapta gerçekleştirilecek.

8 Mart Cuma günü yol keşfinin, 9 Mart Cumartesi günü ise teknik kontrollerin yapılacağı organizasyon, aynı gün akşam saatlerinde Sarıkamış 15 Temmuz Şehitler Parkı önündeki seremoni ile başlayacak.

İlk gününde Yukarı Sarıkamış'taki 19,35 kilometre uzunluğundaki Şehitler Etabı ile 2,4 kilometre uzunluğundaki Kristal Seyirci Özel Etabı'nın geçileceği rallide, 10 Mart Pazar günü ekipler sırasıyla 8,47 kilometrelik Köşk, 7,30 kilometrelik Soğuksu etaplarını geçip Sarıkamış Kütük Ev Otoparkı'nda konuşlanacak servis alanına ulaşacak.

Söz konusu gün Köşk ve Soğuksu etaplarının bir kez daha geçileceği ralli, bir otel önündeki ralli merkezinde sona erecek.





- Ayverdi: "Türkiye'de ilk kez kar rallisi yapılacak"





TOSFED Spor Kurulu Üyesi ve yarışma direktörü Mahmut Ayverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa kar rallisi yapılacağını belirterek, bu organizasyonda Kars Eksi 36 Derneği personelinin önerisiyle Sarıkamış'ı tercih ettiklerini söyledi.

Ayverdi, Sarıkamış'ın mükemmel bir doğası olduğunu, üzerinde çalışmalar yapılırsa ilerleyen yıllarda bir Finlandiya gibi olacağına inandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz bu sene Sarıkamış'a yarışçıları davet edip parkuru göstermek. Sportif direktörümüz Murat Kaya ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın onayı ile önümüzdeki sene Türkiye Şampiyonası'nın bir ayağını buraya getirmek istiyoruz. Yani 2020'de ralli şampiyonası karla başlayacak, arkasından bir ay sonra Ege Bölgesi'ne gideceğiz."





- "Parkurları belirledik"





Ralli için yaklaşık 1,5 aydır çalıştıklarını anlatan Ayverdi, şöyle konuştu:

"Parkurları belirledik, iş makinelerimiz bu çetin şartlarda çalışmalarını sürdürüyor. İnanıyorum ki çok iyi bir organizasyon olacak ve Sarıkamış'ın tanıtımına çok fayda sağlayacak. İmkanlar dahilinde 15 aracın ralliye katılmasını bekliyoruz. İnşallah seneye Türkiye Şampiyonası'na 50-60 araçla katılacağız. Organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum."

Kars Eksi 36 Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çoban ise Sarıkamış'ta daha önce karda off-road etkinlikleri düzenlediklerini hatırlatarak, "Türkiye'de ilk defa ralli araçları karlı zeminde yarışacak. Bu, Sarıkamış ve bizim için gururdur." ifadelerini kullandı.

Çoban, hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Çetin kış şartlarının zorluklarını yaşıyoruz ama çalışmalar planlandığı şekilde yürüyor. Buraya gelen araçlar, özel olarak dizayn ediliyor. Biz de yarışları heyecanla bekliyoruz. Karda ralli, Sarıkamış için bir değer, farklı bir turizm alternatifi ortaya çıkartıyor. Buraya gelen katılımcılar, hem Sarıkamış'ı görüyor hem ralli keyfi yaşamış oluyor hem de televizyonlarda Sarıkamış'ın farklı yüzü ekranlara çıkmış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.