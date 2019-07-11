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Türkiye’nin ilk glutensiz un ve bulgur tesisi Gümüşhane’ye kuruluyor

Son dönemde glutensiz besin kaynaklarına artan rağbet ve çölyak hastalarının aradığı ürün olmasının yanında ballı bir bitki olması nedeniyle arıcılığa da katkı sağlayan ‘Karabuğday’ bitkisi için Türkiye’de ilk olan un ve bulgur tesisinin temeli Gümüşhane’de atıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:25
Türkiye’nin ilk glutensiz un ve bulgur tesisi Gümüşhane’ye kuruluyor

Son dönemde glutensiz besin kaynaklarına artan rağbet ve çölyak hastalarının aradığı ürün olmasının yanında ballı bir bitki olması nedeniyle arıcılığa da katkı sağlayan ‘Karabuğday’ bitkisi için Türkiye’de ilk olan un ve bulgur tesisinin temeli Gümüşhane’de atıldı.


Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde bir tarım şirketi tarafından deneme üretimleri gerçekleştirilen karabuğday un ve bulgur tesisi için temel atma töreni gerçekleştirildi.


Öbektaş Beldesi, Esentepe Mahallesinde 27 bin 500 metrekare arsa üzerine kurulacak tesisin temel atma törenine temel atma törenine Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Gümüşgöze, Öbektaş Belde Belediye Başkanları, Köse Belediye Başkanı, şirket yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Eylül ayında hizmete açılarak ilk karabuğday ununu üretmesi beklenen tesisle ilgili bilgi veren Tamtarım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Gürsoy, geçen yıl deneme üretimi yapılan karabuğdayla ilgili tesisin Türkiye’de ilk olacağını ve yaklaşık 4 milyon liraya mal olacağını söyledi.


Yerli ve özel üretim makinelerle kurulacak tesiste her bir platformun ayrı binalarda olacağını kaydeden Gürsoy, “Bu yıl 700 dönüm arazide ekim yaptırdık. 100 dönümü şirketimize ait. 600 dönüm araziye çiftçiye tohum desteği verdik. 120-130 ton civarında karabuğday bekliyoruz” dedi.


Karabuğday’la ilgili bir süredir ciddi çalışma ve araştırma yaptıklarını, geçtiğimiz yıl da deneme üretimi yaptırıldığını dile getiren Gürsoy, “Geçtiğimiz yıl Tarım İl Müdürlüğümüz desteğiyle tohum alarak çiftçiye dağıttık. Tüm ekim yöntemlerini de denedik. Dönümden İyi hazırlanmış tarlada dönümde 170 kilo aldık. Çiftçi bunu benimsedi. Çiftçi için karlı bir üretim. Buğdayın 750 kuruş olduğu yerde bunu geçen yıl biz 3 liradan aldık. Gübre de istemiyor. Çiftçiler sürekli denemeler yapıyor bununla ilgili. En büyük teşekkürü çiftçiye ediyoruz” diye konuştu.


Karabuğday’ın bölge için gelecekte herkesin umudu olacağını kaydeden Gürsoy, “580 dönümü Öbektaş’ta, Kaş 15 dönüm ve Gümüşgöze’de de 30 dönüm, Karaçayır köyünde ekildi. 2-3 yıl sonra Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi ve civarı bundan mükemmel ekmek yiyecek. Sulamanın başlamasıyla daha da artacak verim. Nadas ta gerekmiyor. Bu yıl 7 ton tohum dağıttık çiftçimize. Ekim bittikten sonra da ekmek isteyen çok oldu. Ekmek isteyenlere biz gücümüzün yettiği kadar tohum desteği vereceğiz. Bölgemizde alternatif ürün oldu” ifadelerini kullandı.


Çiftçiler için yeni bir gelir kapısı olan karabuğday katma değeri oldukça yüksek ve insan sağlığı için de son derece faydalı bir ürün. Gluten içermediğinden çölyak hastaları ve glütensiz beslenenler için alternatif olabilecek bir ürün. Diğer buğday çeşitlerinin aksine çiçekli ve ballı bir bitki olması nedeniyle arıcılık için de bir gelir kaynağı. Lif oranı oldukça yüksek bir besin olan Karabuğday yapılan çalışmalar sonucunda ekolojik olarak bölgeye uyum sağladığı tespit edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:25
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