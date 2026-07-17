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Gündem Özel banka MASAK’a bildirdi! Babala TV’nin hesabına şüpheli transfer
Gündem

Özel banka MASAK’a bildirdi! Babala TV’nin hesabına şüpheli transfer

Yeniakit Publisher
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Özel banka MASAK’a bildirdi! Babala TV’nin hesabına şüpheli transfer

Oğuzhan Uğur’un “gerçek faydalanıcısı” olduğu Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.

AHBAP Derneği’ne yönelik bu sabah bir operasyon daha yapıldı. AHBAP Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bir dönem eleştirilerin hedefi olan sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur’un da aralarında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan; Oğuzhan Uğur’un “gerçek faydalanıcısı” olduğu Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.

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