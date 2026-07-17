‘Baraj patladı’ skandalı yeniden gündem! Oğuzhan yüzünden enkazda can verdiler

Paylaşımın ardından Bohşin Mahallemizde 1 kul kalmamıştı. Doğruluğu anlaşılıncaya kadar zaten bayağı zaman geçmişti. Mahallemizde enkaz altında kalan yaralılarımız olmasına rağmen, onları kurtarma çabamız varken mecburen yakınlarımızı canlı canlı enkaz altında bırakıp köyümüzü terk ettik. Hatay’ın genelinde bu durum yaşandı. Canlı kurtulma ihtimali olan insanlar kurtarılamadı, bu yapılan paylaşım, canlara mal oldu. Barajımızda 4 yıldır herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Patlama, sızıntı yaşamadı" diye konuştu.