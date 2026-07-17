‘Baraj patladı’ skandalı yeniden gündem! Oğuzhan yüzünden enkazda can verdiler
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Kahramanmaraş depremleri sırasında yaptığı "Baraj patladı" paylaşımı yeniden tartışma konusu oldu. Paylaşım nedeniyle yakınlarını enkaz altında bırakmak zorunda kaldıklarını söyleyen depremzedeler, "Baraj patladı denilince köyümüzü terk ettik. Canlı kurtarılabilecek insanlar enkaz altında kaldı" sözleriyle yaşadıkları acıyı bir kez daha dile getirdi.