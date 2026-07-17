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‘Baraj patladı’ skandalı yeniden gündem! Oğuzhan yüzünden enkazda can verdiler

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‘Baraj patladı’ skandalı yeniden gündem! Oğuzhan yüzünden enkazda can verdiler

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Kahramanmaraş depremleri sırasında yaptığı "Baraj patladı" paylaşımı yeniden tartışma konusu oldu. Paylaşım nedeniyle yakınlarını enkaz altında bırakmak zorunda kaldıklarını söyleyen depremzedeler, "Baraj patladı denilince köyümüzü terk ettik. Canlı kurtarılabilecek insanlar enkaz altında kaldı" sözleriyle yaşadıkları acıyı bir kez daha dile getirdi.

#1
Foto - ‘Baraj patladı’ skandalı yeniden gündem! Oğuzhan yüzünden enkazda can verdiler

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da on binlerce bina yerle bir olmuş ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde enkaz altında kalarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara ekiplerin ulaşamamasının en büyük nedenlerinden biriyse sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımlar olmuştu. Sosyal medyada Babala TV ismiyle yer alan Oğuzhan Uğur’a ait hesaptan yapılan "Hatay’da baraj patladı" paylaşımı da bölgede büyük paniğe sebep olmuştu.

#2
Foto - ‘Baraj patladı’ skandalı yeniden gündem! Oğuzhan yüzünden enkazda can verdiler

Baraja yakın oturan vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını yarıda keserek, korku ve panik içerisinde köylerini terk etmek zorunda kalmıştı. Paylaşım nedeniyle kurtarma çalışmalarında yaşanan aksama, ölü sayısının artmasında büyük rol oynamıştı. Bölgede tarımsal sulamada kullanılan Yarseli Barajı'nda deprem nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı kısa sürede ortaya çıkarken, depremzedeler paylaşım yüzünden giden canlarına yanıyor.

#3
Foto - ‘Baraj patladı’ skandalı yeniden gündem! Oğuzhan yüzünden enkazda can verdiler

Patladığı iddia edilen Yarseli Barajı’nın 1 kilometre altındaki Bohşin Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Metin Sezer, Oğuzhan Uğur tarafından yapılan paylaşımın canlara mal olduğunu söyledi. Sezer, depremle birlikte Bohşin Mahallesi’nde büyük yıkım yaşandığını belirterek, "Çok fazla can kaybımız oldu. Kimimiz çadırda, kimimiz konteynerlere girmiştik. Oğuzhan Uğur paylaşım yaptıktan sonra akrabalarım aradı. Ben Apaydın kampındaydım. Gece saatleriydi, ben oradan çıkıp akrabalarıma yetişinceye kadar mahallemiz komple boşaltılmıştı. Baraj patladı denilince herkes paniklemişti.

#4
Foto - ‘Baraj patladı’ skandalı yeniden gündem! Oğuzhan yüzünden enkazda can verdiler

Paylaşımın ardından Bohşin Mahallemizde 1 kul kalmamıştı. Doğruluğu anlaşılıncaya kadar zaten bayağı zaman geçmişti. Mahallemizde enkaz altında kalan yaralılarımız olmasına rağmen, onları kurtarma çabamız varken mecburen yakınlarımızı canlı canlı enkaz altında bırakıp köyümüzü terk ettik. Hatay’ın genelinde bu durum yaşandı. Canlı kurtulma ihtimali olan insanlar kurtarılamadı, bu yapılan paylaşım, canlara mal oldu. Barajımızda 4 yıldır herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Patlama, sızıntı yaşamadı" diye konuştu.

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