Türkiye'nin nadir kitabelerinden biri Çorlu'da! Türkiye'ye duyurdular

Kıble kapusı üzerinde muharrer bulunan tarih şudur:Şeh Süleyman sahibü’l-hayratKıldı bu cami’-i şerifi binaFikr kerdem ki guyemeş tarihKüned an vakt in sada peydaHatif-i gaybi güft tariheşKad bena ma’beden li-hubb-i Hudasene 928Bu cami kapısından içeri girerken sol tarafda ruy-i divarda celi hat ile yazılmış ta’mir tarihidir:Dua idüb Esiri didi tarihŞükr Vehhab’e cami’ oldı ma’mur / 1060Not: Kim olduğunu tespit edemediğimiz “Esiri” mahlaslı şairin söylediği bu beytin ikinci mısra’ı ebced ile 1060 senesini göstermektedir. Matbu Seyahatname’de sehven 1006 yazılmıştır. Duvara yazılmış olan bu beyt bugün maalesef mevcut değildir. 2: Cami kapısındaki kitabe şöyledir:Şeh Süleyman-ı sahibü’l-hayratKıldı bu cami’-i şerifi binaFikr kerdem ki guyemeş tarihKüned an vakt in sada peydaHatif-i gaybi güft tariheşKad bena ma’beden li-hubb-i HudaDendi bin onyedide bu tarihDinmese ka’ili Zarifi n’olasene 928BU KİTABEYİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER ŞUNLARDIR1) Aynı vezin ve kafiye ile ilk ve son beyt Türkçe, ikinci beyt Farsca, tarih beyti olan üçüncü beyt ise Arabca söylenmiştir.2) Ma’bed, Arabi beytdeki tarih mısra’ına göre 928 hicride, yani Kanuni devrinin başında inşa edilmiş, fakat Arabi tarih, son beytden anlaşıldığı üzre yaklaşık 90 sene sonra 1017’de muahharen (sonradan) söylenmiştir. 3) Farisi beyt mealen şöyledir: “Ona tarih söylemeyi düşündüm, o vakit bu ses peyda oldu”4) Arabi tarih mısra’ı da şudur: ” Bu ibadethane, Allah sevgisi için inşa edildi”5) Zarifi, son beytde mahlasını da zarif ve nükteli üslubu ile söylemişdir.6) Zarifi, divanından başka Mihr ü Mah ve Rahatü’l-Ervah isimli iki eseri daha olan Çorlu’lu şairdir. Bu kitabe, onun 1017’de hayatda olduğunu göstermesi bakımından da önemlidir.7) Kitabenin üst kısmında ortada bir ta’mir tarihi daha vardır ki o da şöyledir:Ta’mir-i Sultan Mustafa Han, sene 1175. CAMİNİN TARİHİ MACERASININ ŞÖYLE OLDUĞU ANLAŞILIYOR. Seyahatname’den ve kitabeden edinilen bilgiler ışığında, caminin tarihi serencamının şöyle olduğunu söylemek mümkündür.Ma’bed, 928’de (1522) Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilmiş, 1017’de (1608) Çorlu’lu Zarifi’nin söylediği tarih manzumesi kitabeye yazılıp kapısına koyulmuş, 1060’da (1650) ta’mir edilip yenilenmiş, 1060’dan sonraki bir tarihde Evliya Çelebi gelip camiyi ve kitabeyi görmüş ve 1175’de (1762) Sultan III. Mustafa zamanında yeniden tamir edilmiştir.Elde edilen bu tarihi bilgilerden sonra Çorlu ve Tekirdağ da yetkililerin nasıl bir tutum içinde olacakları kamuoyu tarafından merak ediliyor.