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Ekonomi Türkiye'nin iki ünlü yemek şirketi iflasın pençesinde! Konkordato başvurusu yaptılar
Ekonomi

Türkiye'nin iki ünlü yemek şirketi iflasın pençesinde! Konkordato başvurusu yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-06-11 08:55:00 -
Türkiye'nin iki ünlü yemek şirketi iflasın pençesinde! Konkordato başvurusu yaptılar

İzmir merkezli Assos Yemek Gıda AŞ ve Ege Sofra Kurumsal Hizmetler şirketi, yaşadıkları mali sıkıntıları aşamayınca konkordato başvurusunda bulundu.

Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki büyük şirket konkordato ilan etti.

İzmir merkezli Assos Yemek Gıda AŞ ve Ege Sofra Kurumsal Hizmetler şirketi, yaşadıkları mali sıkıntıları aşamayınca konkordato başvurusunda bulundu. Bu şirketler, Ege Bölgesi'nde binlerce kişiye günlük yemek hizmeti sunuyor. Mahkeme, şirketlere 2 aylık ek süre vererek faaliyetlerinin denetimini sağlamak amacıyla geçici konkordato komiseri atadı.

Başvuruda, söz konusu şirketlerin konkordato kapsamına alınmasıyla mali darboğazın aşılabilmesinin mümkün olabileceği belirtildi. Bahsi geçen şirketlerin mali sıkıntıları aşmak için yoğun çaba sarf ettikleri ifade ediliyor.

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