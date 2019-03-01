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"Türkiye'nin ihracat değerini biyoteknolojik ürünlerle artıracağız"

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş:- "Ortaya koyduğumuz yeni biyoteknolojik ürün projeleri ile Türkiye'de ürün ihracat değerini artıracağız"

01 Mart 2019 Cuma 10:00
"Türkiye'nin ihracat değerini biyoteknolojik ürünlerle artıracağız"

İSTANBUL (AA) - Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, ortaya koydukları yeni biyoteknolojik ürün projeleri ile Türkiye'de ürün ihracat değerini artıracaklarını kaydetti.

BİYOSAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Varlıbaş,Türkiye'nin kilogram başı ihracat değerinin 1,50 dolar seviyesinden, 5 dolar gibi gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkabilmesi için katma değeri yüksek biyoteknolojik ürün ihracatına ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Varlıbaş, Türkiye'nin biyoteknoloji endüstrisinde ilk 10’a yükselmesi için BİYOSAD olarak projeler ortaya koyduklarını, bu projelere hükümetin de olumlu yaklaşarak desteklediğini kaydetti.

Varlıbaş, "Şu anda dünyada biyoteknoloji alanında 47. sıradayız. Projelerimiz gerçekleştiğinde yeni ürünlerle ihracata açıldığımız takdirde ilk etapta 18'e yükselmeyi, 2 milyar dolarlık Türkiye’ye getiri sağlamayı planlıyoruz. 10 yıl içerisinde ise ilk 10 sıralamada yer almayı hedefliyoruz. Bu çekim gücü ülkemizi Ar-Ge'ye zorlayacak, Türkiye bir biyoteknoloji üstüne dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Varlıbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biyoteknoloji her alanda tüm sektörlerde kullanılmaktadır, silah sanayinden de önemli bir alan olarak görüyorum, çünkü biyoteknoloji silah olarak da kullanılabiliyor. Deniz suyunu tatlı suya çevirme prosesi de biyoteknolojik süreçlere örnektir. Biyoteknoloji yüzyılımızın en revaçta olan ve gelişmeye en açık bilim dalıdır.

Dünya da bunun farkında, bundan dolayı Ar-Ge yatırımlarının ilk sırasında yüzde 14,4 ile ilaç ve biyoteknoloji sanayisi yer alıyor. Biyoteknoloji gelir büyümesinin 2012’de dünyada 228,4 milyar dolar olması bekleniyor. Bu alanda sanayicilerin gelişmesi, üniversite ile yapılan işbirliklerinin artması, alınan patentlerin ve yeni ürünlerin ihracatın odağında olması amaçlarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:00
  1. BİYOSAD

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