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Ekonomi Türkiye’nin ihracat başarısı
Ekonomi

Türkiye’nin ihracat başarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:36:00 -
Türkiye’nin ihracat başarısı

Muş, sosyal medya hesabından Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu. Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktığına işaret eden Muş, “Bu rakam, 1980’de yüzde 0,14, 2000’de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye’nin” ifadelerini kullandı.

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