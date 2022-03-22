Türkiye'nin ihracat artışında ABD zirveyi bırakmıyor

Türkiye'deki 2. en büyük yatırımcı ve 4. en büyük ticari partner olan ABD, ihracatın en hızlı büyüdüğü pazarlar arasında da yer alıyor. 20 trilyon dolarlık ekonomiye sahip ABD'nin "ticarette stratejik ortak" olarak tanımlanması ve karşılıklı ticareti kolaylaştırmak adına atılan adımlar, bu ülkenin Türk ürünlerine olan talebini artmasını beraberinde getiriyor.

Türkiye'nin 225 milyar 367,7 milyon dolar seviyesine ulaşan 2021 yılı ihracatında ABD'nin payı 28 milyar dolara dayanarak rekor seviyeye yükseldi. Değer bazında, 2021 genelinde en fazla ihracat artışı da ABD'ye gerçekleşirken, söz konusu eğilim bu yıl da devam etti.

Böylece Türkiye, geçen ay değer bazında en fazla ihracat artışını 296,8 milyon dolarla ABD'ye gerçekleştirdi. Türkiye'nin ABD'ye yaptığı dış satım, şubat ayında 1 milyar 118,5 milyon dolara çıktı. ABD, aynı zamanda şubat ayında Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu.

İhracat artışında ikinci sırada Almanya yer aldı

İhracat artışı sıralamasında şubat ayında ABD'nin ardından, Almanya geldi. Bu dönemde Almanya'ya yapılan dış satım 289,7 milyon dolar artarak 1 milyar 644 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin ihracatı, Irak'a 240 milyon artışla 832,2 milyon dolara, İtalya'ya 210,5 milyon dolar yükselişle 985,7 milyon dolara ulaştı. Hollanda'ya ihracat ise 160 milyon dolar artarak 575,4 milyon dolara çıktı.

İl bazında bakıldığında ABD'ye en fazla dış satımı 423,3 milyon dolarla İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

İstanbul'u, 114,6 milyon dolarla Gaziantep, 111,9 milyon dolarla Bursa, 85,4 milyon dolarla İzmir, 82 milyon dolarla Ankara takip etti.

ABD'ye ihracatta söz sahibi sektör "çelik"

Şubat ayında ABD'ye en fazla ihracatı çelik sektörü yaptı.

Çelik sektörü, bu dönemde ülkeye 117,5 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Çelik sektörünü, 113,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 92,5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 84,6 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 8,5 milyon dolarla halı sektörü izledi.

Ülkeye, bu dönemde ihracatını değer bazında en fazla artıran sektörler ise 75,9 milyon dolarla çelik, 44,6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 28,9 milyon dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 27,9 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 26,9 milyon dolarla mücevher oldu.

ABD'ye şubat ayında çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 71,8 milyon dolar, mücevher sektörü 76,8 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.