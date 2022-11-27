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Yaşam Türkiye'nin içini sızlatan olay! Çocuğuna işkence eden anne tutuklandı
Yaşam

Türkiye'nin içini sızlatan olay! Çocuğuna işkence eden anne tutuklandı

Gaziantep'te 5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp darbederek işkence eden cani anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 22:49:00 - 2022-11-27 23:30:56

Gaziantep'te 5 yaşındaki kızına işkence edip günlerce aç bırakan zihinsel engelli anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte annesi tarafından işkence edilerek günlerce aç bırakılan 5 yaşındaki Firdevs Y. ile ilgili açıklamada bulundu. Kızına şiddet uygulayan annenin zihinsel engelli olduğunu açıklayan Vali Gül, annenin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, diğer çocukların ise devlet korumasına alındığını duyurdu.

Vali Gül'den açıklama

Vali Gül, konu ile ilgili açıklamasında, "Zihinsel engelli bir annenin, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Kızımızın tedavisi Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Çocuklar, sosyal hizmetler çerçevesinde devlet korumasına alınmıştır. Şüpheli kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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