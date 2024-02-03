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Kadın - Aile Türkiye’nin her ilinde yetişen işte o ürün tam şifa kaynağı: Yerseniz uzun ömür, 50 -100 yaş garantili güvence veriyor
Kadın - Aile

Türkiye’nin her ilinde yetişen işte o ürün tam şifa kaynağı: Yerseniz uzun ömür, 50 -100 yaş garantili güvence veriyor

Yeniakit Publisher
2024-02-03 20:38:00 - 2024-02-03 20:41:07
Türkiye’nin her ilinde yetişen işte o ürün tam şifa kaynağı: Yerseniz uzun ömür, 50 -100 yaş garantili güvence veriyor

Pazı, Türkiye’de her noktasında yetişen ve sevilen bir sebzedir. Demeti 30 liradan satılan pazı, vitamin deposu olarak bilinir. Doğal bir şifa kaynağı olan pazı, yüz yaşına kadar yaşayan insanların sırrını da içeriyor.

Pazı, demir ve D vitamini açısından çok zengindir. Haftada üç kere pazı yemek, kansızlığı önlemeye yardımcı olur. Pazı, 100 gramında 3.00 mg demir bulundurur. Bu da kırmızı kan hücrelerinin yapımına katkı sağlar.

Pazı yiyenler, demir eksikliği nedeniyle yorgunluk ve halsizlik yaşamazlar. Pazı, enerji verir, sağlık ve canlılık katar. Pazının sağlığa olan faydalarını sizler için derledik. İşte pazının mucizevi faydaları…
C, D, A VE K VİTAMİNLERİ İLE VÜCUDU GÜÇLENDİRİR

Pazı, birçok vitamin ve mineral içerir. Düzenli pazı tüketimi, vitamin eksikliğini giderir. Pazı, en faydalı ve sağlıklı sebzelerden biridir. Pazı yiyenler, C, D, A ve K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum gibi vücuda gerekli maddeleri de alırlar.

LİFLİ YAPISI İLE SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Pazı, lif bakımından zengin bir sebzedir. Sindirim sistemine iyi gelir. Pazı, mide ve bağırsaklarda gaz ve şişkinlik yapmaz. Pazı, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını destekler. Pazı, boşaltım sistemini de düzenler ve bağırsak rahatsızlıklarını giderir. Pazı, emziren anneler için de güvenli bir besindir. Doktor önerisi ile tüketilebilir.
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KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Pazı, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Roka ve fesleğen gibi pazı da nitrat içerir. Nitrat, sağlıklı besinler arasında yer alır. Pazı, kan pıhtılaşmasını önler ve kalp krizi veya felç riskini azaltır.

DİYABET HASTALARINA FAYDA SAĞLAR

Pazı, kan şekerini düzenleyici bir madde olan siringik asit ve lifler içerir. Diyabet hastalarına iyi gelen pazı, diyabet riskini de azaltır. Pazı, kan şekerinin yükselmesine de engel olur.

Pazı, idrar söktürücü bir özellik taşır. Enfeksiyonların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Pazı, basur ve hemoroit gibi sorunları olanlara da tavsiye edilir. Pazı, her besin gibi aşırı tüketilmemelidir. Hamileler, kronik hastalar ve alerjisi olanlar, pazı yemeden önce doktorlarına danışmalıdırlar.

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