Türkiye'nin hayali gerçek oluyor! Tarih verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir otelde düzenlenen, Konya Oda ve Borsa Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin 60 yıl önce yarım kalan yerli otomobil hayali olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Genel Kurulu'nda çağrısıyla yerli otomobil girişiminde yer aldıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Yarım kalan rüyamıza 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber TOGG'un fabrikasını açarak ulaşmış oluyoruz inşallah. Allah, hayırlı uğurlu etsin. Bu fabrika şahsımın değil sizin eseriniz. Buradaki her üretilecek başarı hikayesi sizin, başarısızlık varsa o da benimdir. Allah nasip ederse mart ayında Konya'da TOGG'u hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

TOBB'un eğitime desteği sürecek

Hisarcıklıoğlu, 81 ile eğitim tesisi kazandırdıklarını belirterek, "Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Doğanhisar, Ereğli, Ilgın, Karapınar ve Seydişehir ilçelerinde de Türkiye Odalar ve Borsalar olarak birer okul yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokolümüzü imzaladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın tespit ettiği ilçelerimizin neye ihtiyacı varsa yapılacak. Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Bir ve beraber olunca Allah, rahmetini ve bereketi veriyor." ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz gıda krizi yaşamamıştır"

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de toplantının önemine işaret ederek, "Gayretlerinizle sektörlerimiz üretimini sürdürmüş, ülkemiz gıda krizi yaşamamıştır. Bu başarı; devletimizin, üretimden, istihdamdan, yatırımdan yana tavır alan üreticilerimizin, özel sektörünündür. Sektörümüzün önünün açacak, ülkemizi tarımsal üretim ve ticaretinde ileriye taşıyacak sorunlarımız elbette bitmedi. Bunları da devamlı dile getiriyor, çözüm sağlamak için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise her türlü zorlukta birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi her şeye rağmen, her türlü zorluğa göğüs gererek büyümeye devam ediyor. Bunda Türk özel sektörünün büyük payı bulunmaktadır. Özel sektörümüzün yaşadığı her türlü sorunu çok hızlı bir şekilde ekonomi yönetimine iletmeniz ve çok büyük bir oranda çözüm üretilmesi özel sektörümüzün durmadan yolunda devam etmesini sağlamaktadır."

"Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası veren şehirleri arasındayız"

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de güçlü sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldiklerini anlattı.

Kentin 26 ana sektör ve 80'in üzerinde alt sektörde güçlü sanayi alt yapısıyla Türkiye'nin lider şehirleri arasında yer aldığına işaret eden Kütükcü, şöyle konuştu:

"Konya'mız bugün Türkiye’nin makine ve savunma sanayisinde 4. otomotivde ise 7. büyük ihracatçıdır. Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası veren şehirleri arasındayız. Yine marka, faydalı model, patent ve tasarımda da lider şehirler arasındayız. 2021 yılı verilerine göre faydalı modelde Türkiye'de 5, marka tescilinde 6, tasarım başvurusunda 7, patentte ise 9'ıncı sıradayız. Yani üretiyoruz, ticaret yapıyoruz, marka değerimizi de her geçen gün artırıyoruz."