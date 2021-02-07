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Dünya Türkiye'nin hamlesinin ardından sınır bölgesine yerleştirilen Yunan askerler isyan etti!
Dünya

Türkiye'nin hamlesinin ardından sınır bölgesine yerleştirilen Yunan askerler isyan etti!

Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya gidişini Meriç sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin sınır çizgisinde devriye nöbetleri için altı aydır ödenmedikleri belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 19:38:00 -
Türkiye'nin hamlesinin ardından sınır bölgesine yerleştirilen Yunan askerler isyan etti!

Geçtiğimiz yılında 27 Şubat günü Suriye’nin İdlib kentinde 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrası, Türkiye mülteci politikasını değiştirdi, göçmenlerin Türkiye sınırından Avrupa ülkelerine ilerleyişini serbest bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz bu kadar mülteciye bakmak, onları beslemek durumunda değiliz” sözlerinin ardından mülteciler, başta Yunanistan olmak üzerine, Avrupa ülkelerine akını etti. Bu durum karşısında Yunanistan sınır bölgelerine asker yerleştirdi.

Meriç (Evros) sınır bölgesindeki mülteciler için yerleştirdiği askeri birliklerde görev yapan personelin sınır çizgisinde devriye nöbetleri için altı aydır ödeme almadığı belirtiliyor.

Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.Π.Α.Μ /Θ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “meslektaşlarımız tarafından göç akışını önlemekte verilen hizmetlerinin karşılığının ödenmemesi ile ilgili olarak Evros (Meriç) ili milletvekillerine bir mektup göndermiştir. Evros sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor.” İfadeleri yer alıyor.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer veriliyor:

“Sayın Milletvekilleri;

Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), Silahlı Kuvvetlerde görev yapanlara son yıllarda göstermiş olduğunuz özel hassasiyeti bilerek, ordu personelinde hüküm süren yoğun tatminsizlik havasını sizlere aktarmaktadır. Evros vilayetinde görev yapan Silahlı Kuvvetler personeli, göçmen akışlarını önlemek için verdikleri hizmetlerin ödenmemesini memnuniyetsilikle karşılamaktadır.

Özellikle şu birliklerde görev yapan meslektaşlarımız:

12. Mekanize Piyade Tümeni.
16. Mekanize Piyade Tümeni.
50. Mekanize Piyade Tugayı.
Güvenlik Kapsama Bölgesi (ZAP) dahilinde, ülkemize yönelik gelen yasa dışı göç akışını önlemek için hizmet veren meslektaşlarımız altı (6) aydan fazla süreyle ödenmemiş durumda bulunmaktadırlar.

Aynı durumun 2020’nin ilk yarısında yaşandığı ve sorunun Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), tarafından hazırlanan raporu sonrasında, Evros Parlamento Milletvekili sayın Hristos Dermecopulos tarafından Milli Savunma Bakanı sayın Nikolaos Panagiotopoulos’a sunulmasının ardından çözüldüğünü hatırlayalım.

Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği olarak, bu kritik alanda görev yapan Silahlı Kuvvetler mensuplarının, bizleri korumak için her türlü çabayı göstererek “cezalandırılmaması” için desteğinizi umuyoruz.”

Kaynak: Birlik Gazetesi

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