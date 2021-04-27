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Gündem Türkiye'nin hamlesi Yunan'ı hoplattı! Pazarlık yapmalıymışız
Gündem

Türkiye'nin hamlesi Yunan'ı hoplattı! Pazarlık yapmalıymışız

Bölgede giderek güçlenen Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hamleleri Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin nükleer santral konusunda müzakerede bulunması gerektiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 11:26:00 -
Türkiye'nin hamlesi Yunan'ı hoplattı! Pazarlık yapmalıymışız

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye büyük önem veren Türkiye, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile sıfır emisyonla çalışan nükleer enerjiye sahip olacak.

Türkiye'de bir ilk olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz aylarda ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde "Akkuyu'da nükleer santral inşa etmenin birçok sorunlu neticesini gündeme getirmiş", santral nedeniyle "Doğu Akdeniz'de yeni bir 'Çernobil' tehlikesinin yaşanabileceğini" öne sürmüştü.

"Türkiye komşu ülkelerle pazarlık yapmalı"

Dendias, tarihteki en büyük nükleer kaza olan Çernobil felaketinin, bugün pusuda bekleyen tehlikelerin değişmez bir hatırlatıcısı olduğu görüşünü paylaşıp, Ankara'nın nükleer santral için komşu ülkelerle masaya oturması gerektiğini savundu.

Çernobil ile Akkuyu NGS'yi kıyaslamaya çalışan Dendias, "Daha önce de belirttiğim gibi Türkiye, Akkuyu'da yapım aşamasındaki nükleer santral için komşu ülkelerle pazarlık yapmalı" ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı mahallesinin Akkuyu mevkiinde inşa edilecek olan nükleer enerji santralidir. İnşaatı bittiğinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır.

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Ömer

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