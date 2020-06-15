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Dünya

Türkiye’nin hamlesi sonrası Yunan bakandan flaş itiraf: Gece uyuyamadım

Türkiye’nin Libya’daki hamlesine değinen Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, 'Birçok gece Mısır ile müzakereleri yapamayıp, Türkiye'nin bizi yakalayacağı kaygısından dolayı uyuyamadım' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:56:00 -
Türkiye’nin hamlesi sonrası Yunan bakandan flaş itiraf: Gece uyuyamadım

Türkiye ve Libya'nın Yunan çıkarlarına büyük bir darbe indirdiğini söyleyen Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, İtalya ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmanın basit bir anlaşma olduğunu belirtti. Bakan yardımcılığı yaptığı döneme değinen Valinakis, 'Birçok gece Mısır ile müzakereleri yapamayıp, Türkiye'nin bizi yakalayacağı kaygısından dolayı uyuyamadım' ifadelerini kullandı.

Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, Doğu Akdeniz ve Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan son gelişmelerle ilgili Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Yunanistan ve İtalya arasında imzalanan anlaşma basit"

Giannis Valinakis, Yunanistan ile İtalya arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (EEZ) anlaşmasına değinerek yapılan anlaşmanın basit bir anlaşma olduğunu söyledi.

"Türkiye ve Libya Yunan çıkarlarına büyük darbe indirdi"

Bölgede Yunanistan'ın Türkiye ile rekabet etme konusunda zorluklar yaşadığını belirten Valinakis, "Maalesef tarih, Türkiye ve Libya'nın Yunan çıkarlarına büyük bir darbe indirdiğini gösterdi." dedi.

Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, Doğu Akdeniz ve Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan son gelişmelerle ilgili Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Türkiye kaygısı beni birçok gece uyutmadı"

Bakan yardımcılığı yaptığı dönemde Türkiye ve Yunanistan arasındaki "Münhasır Ekonomik Bölge" mücadelelerine değinen Valinakis, yaşananları şu sözlerle anlattı. Valinakis, "Birçok gece Mısır ile müzakereleri yapamayıp, Türkiye'nin bizi yakalayacağı kaygısından dolayı uyuyamadım. Yunanistan ve Türkiye o zamandan beri Mısır ile EEZ'yi (Münhasır Ekonomik Bölge) kimin sınırlandıracağı konusunda yarışıyordu." dedi.

"Türkiye ve Mısır anlaşsaydı..."

Türkiye'nin her yolu denediğini belirten Valinakis, "Türkiye, Mısır'a EEZ sınırlaması için Mora Yarımadası'nın büyüklüğünde bir deniz alanı önerdi. Bu, büyük bir armağandı. Ancak Türkiye, Mısır ile anlaşsaydı, büyük bir deniz alanı kazanacaktı" açıklamasında bulundu.

"Türkiye kazanırsa sonsuza dek kaybedeceğiz"

"Münhasır Ekonomik Bölge" mücadelesinde bazı tavizlerin verilebileceğini söyleyen Valinakis, "Çünkü kazanamazsak ve Türkiye kazanırsa, sonsuza dek kaybedeceğiz." dedi.

Kaynak: Star.com.tr

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Yorumlar

Ergene gün

Malesef Türkiye mısra karşı hiçbir adım atmıyor ve bu anladma saglanamiyor . Türkiye Mısır ve umh birlikte üçlü bir deniz yetki alanı ve savunma anlaşması yapsın . Türkiye umh ve mısır arasında arabuluculuk yapsın ve Mısır'a güvence versin ki umh ve sarrac devleti mısır aleyhine olmayacak sonra münhasır ekonomik bölge antlaşmasi imzalasın
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