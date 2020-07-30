Türkiye’nin hamlesi sonrası peş peşe açıklamalar! 'Endişe duyuyoruz'

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Azerbaycan ile Türkiye tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikatı dikkatle izlediklerini belirterek, “provokasyondan kaçınmalı” uyarısında bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın, Azerbaycan topraklarında başlattığı ortak askeri tatbikat Ermenistan tarafından ‘endişe' ve ‘korkuyla' izleniyor.

Tatbikat sürerken Ermenistan Dışişleri Bakanı'ndan bir açıklama geldi.

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Azerbaycan ile Türkiye tarafından düzenlenen ortak tatbikat sırasında Ermenistan sınırları yakınında provokasyondan kaçınılmasının önemli olduğunu söyledi.

Fransa'nın Erivan Büyükelçisi Jonathan Lokat ile yaptığı görüşmeden sonra Azerbaycan ile Türkiye tarafından düzenlenen ortak tatbikata değinen Tonoyan, "Tamamen askeri açıdan bakıldığında, tatbikatın taktik niteliği herhangi bir endişe yaratmıyor ancak tatbikatın sınıra, savunma yapılarına ve Ermenistan'ın diğer altyapı tesislerine komşu bölgede provokatif eylemlere yol açmaması önem arz ediyor" dedi.

Ermenistan Savunma Bakanı Tonoyan, Ermenistan'ın tatbikatı ve ilgili süreçleri dikkatli bir şekilde izlediğinin altını çizdi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki duruma ilişkin de konuşan Tonoyan, gerilimin azaltılmasında ve müzakere sürecinin devam ettirilmesinde AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'nın önemli rol oynadığını söyledi.