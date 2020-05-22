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Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası Libya'da Rusya hareketliliği... ABD uyduları fotoğrafladı

Dünyanın gözünü kapatarak takip ettiği gelişmeler, Türkiye'nin bir hamlesiyle değişti. Türk silahlı insansız hava araçlarının Rus hava savunma sistemlerini imha etmesiyle tüm dengeler alt üst oldu, Bölgeye bu kez sekiz Rus savaş uçağı indi. Hava üssündeki uçaklardan biri, Amerikan uyduları tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:53:00 - 2020-05-22 17:00:01
Türkiye'nin hamlesi sonrası Libya'da Rusya hareketliliği... ABD uyduları fotoğrafladı

Libya'da uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümet, Türkiye'nin desteğiyle kuşatmayı kırıp karşı taarruza geçti. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler hafta sonu kritik Vatiyye Hava Üssü'nü kurtardıktan sonra üç gün içinde birçok kent, belde ve köye de girdi. Libya ordusu, Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın desteklediği darbeci General Halife Hafter'e bağlı milisleri sahadan sildi.

Son olarak, ordu birlikleri Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi Terhune şehrine uzanan destek hattı üzerindeki Mizde'ye doğru ilerliyor. Mizde'ye ulaşılması halinde, Terhune'ye lojistik hattı da kesilecek. Başkent Trablus’un 87 kilometre güneyindeki Urban kasabası ise UMH'ye desteğini açıkladı.

Türk üretimi SİHA'lar tüm dengeleri alt üst etti

Milliyet'teki habere göre; Türk üretimi silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından verilen Rus hava savunma sistemi Pantsir'leri imha etmesi ise, tüm dengeleri alt üst etti. Yok edilen Pantsirlerden biri, Libya ordusu tarafından başkent Trablus'a getirilerek sergilendi ve zafer sloganları atıldı.

Rus savaş uçakları Libya'ya indi

Ne yapacağını bilemeyen savaş ağası Hafter, bu kez doğrudan Rusya'dan yardım istedi ve Suriye'den havalanan sekiz Rus savaş uçağı Libya'ya indi.

Hafter'e verilen altı Mig-29 ve iki Su-24 savaş uçaklarından biri ise, Cufra Hava Üssü'ne indikten sonra Amerikan uyduları tarafından görüntülendi.

Rus uçaklarının Akdeniz'i aşıp Libya'ya ulaşmasının ardından, darbeci Hafter güçlerinden doğrudan Türkiye'yi hedef alan küstah bir tehdit savruldu "Tüm Türk hedefleri ve çıkarları savaş uçaklarımızın meşru hedefleridir" denildi.

Ankara'dan darbeci Hafter'e cevap

Bunun üzerine Ankara'dan anında yanıt geldi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi bildiriyor ve her türlü saldırıya karşı en sert şekilde karşılık vereceğimizi vurguluyoruz" dedi:

Dışişleri Bakanlığı ise şu açıklamayı yaptı:

"Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter’e bağlı gayrımeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya’nın Doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir.

Hafter’e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanının bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter’in ve destekçilerinin Libya’daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir. Bu vesileyle, Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

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