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Türkiye'nin hamlesi Avrupa Birliği'ni ayağa kaldırdı... AB'den 'Durdurun' çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetini durdurması yönünde çağrıda bulundu.

07 Mayıs 2019 Salı 07:11
Türkiye'nin hamlesi Avrupa Birliği'ni ayağa kaldırdı... AB'den 'Durdurun' çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'yi Kıbrıs'ın egemenliğine saygı göstermeye ve Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki sondaj çalışmalarından vazgeçmeye çağırdı.

"Sondajı durdurun"

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Kocijancic, "Avrupa Komisyonu'nun Mart 2018'de açıkladığı ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde yürüttüğü sondaj çalışmalarını kınadığı çok net bir tutumu var, bu tutumumuzu sürdürüyoruz." dedi.

Güney Kıbrıs'a destek

Mogherini'nin 4 Mayıs'ta Türkiye'ye yaptığı söz konusu bölgedeki sondaj çalışmalarını durdurma çağrısını da anımsatan Kocijancic, "Türkiye'nin Kıbrıs'ın ekonomik münhasır bölgesindeki egemenliğine saygı duyması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz." diye ekledi.

AB'nin sondaj çalışmalarının tekrarlanmaması gerektiği görüşünde olduğunu kaydeden Kocijancic, Kıbrıs'la tamamen dayanışma içinde olduklarının altını çizdi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 07:25
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