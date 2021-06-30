Türkiye'nin gururu testlere başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM'den yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve sertifikasyon test faaliyetleri devam eden Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipi, SHGM tarafından verilen özel izinle ilk uçuşunu 27 Haziran'da başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla özgün helikopter geliştirme görevi verilen TUSAŞ tarafından yürütülen Gökbey Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece/gündüz ve aletli/görerek uçuş yapılmasını mümkün kılan, farklı meteorolojik koşullarda etkin faaliyet gösterebilecek şekilde tasarımı ve testleri yapılan Gökbey Helikopteri'nin taşıma, VIP, kargo, pilot eğitimi, hava ambulans, arama-kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini başarıyla gerçekleştirebileceği değerlendiriliyor.

SHGM ve TUSAŞ uzmanlarından oluşturulan farklı disiplindeki 13 sertifikasyon panelinin değerlendirmesi neticesinde, ulusal ve uluslararası gereklilikler göz önünde bulundurulmak suretiyle sertifikasyon şartnamelerine uygun olarak tasarlanan "Gökbey Özgün Helikopteri Özel Uçuş İzni" SHGM tarafından yayımlandı. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni prototip dahil edildi. Bu prototipin devreye alınmasıyla sertifikasyon testleri hızlandırılacak.