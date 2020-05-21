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Türkiye’nin gururu Ordu’dan

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik olarak düzenlediği ‘Gençlerden Mektup: Minnettarız’ isimli yarışmada Türkiye ikinciliğini kazanan Süheyla Elma, Ordu’nun gururu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:34:30 -
Türkiye’nin gururu Ordu’dan

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik olarak düzenlediği ‘Gençlerden Mektup: Minnettarız’ isimli yarışmada Türkiye ikinciliğini kazanan Süheyla Elma, Ordu’nun gururu oldu.


‘Evde Kal Sağlıklı Kal’ sloganıyla 13-17, 22-29 yaş aralığında düzenlenen yarışma için 7 bin 562 öğrenci başvuruda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sonuçlanan yarışmada birinci seçilen mektupları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya iletti. ‘Gençlerden Mektup: Minnettarız Yarışması’ ‘Evde Kal Sağlıklı Kal’ anlayışı doğrultusunda online olarak gerçekleştirildi.


Küçük yaşından itibaren yazı yazmayı sevdiğini ve kitabının da olduğunu söyleyen Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Süheyla Elma, ”Ben yazmaya küçük yaşta 6. sınıfta iken başladım. Bu serüvenim 10 sayfalık bir hikaye ile küçük yaşta yarışmalarla başladı. Daha sonra ben o yazmış olduğum 10 sayfalık hikâyeyi bir kitap haline getirdim” dedi.



“Bunu bekliyordum”


Yazmış olduğu yazıyla Türkiye 2.’liğini kazanmasını beklediğini söyleyen Süheyla Elma, ”Zaten bundan önce girmiş olduğum yarışmalarda almış olduğum derecelerimle ilerlediğim için bu gün bu kazandığım dereceyi de yine bekliyordum. Ben yazmış olduğum mektubumun daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin yazdığı kendisi için güzeldir” diye konuştu.



“İlham kaynağım hep yazarlardı”


Yazmış olduğu ve her yazdığı makalelerin derecelerini almayı nasıl başardığı anlatan Süheyla Elma, ”Ben yazı yazarken genelde ilham kaynağım hep yazarlar oluyor. Her zaman yazıyor ve silip tekrar yazıyordum. Ben bunu yaparken hiç bıkmadım. Yazarlık aslında çok kitap okumayla gerçekleşiyor diyebilirim. Çünkü bu sayede kelime hazneniz gelişiyor. Ve artık yazmak istiyorsunuz” şeklinde konuştu.


Toplam 7 bin 562 adet mektup arasından yapılan değerlendirme sonucunda 13-17 yaş kategorisinde; Sakarya’dan Elif Lata birinci olurken , Ordu’dan Süheyla Elma ise ikinci oldu.

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