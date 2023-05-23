Türkiye’nin gururu ASELSAN’dan flaş adım! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Türk savunma sanayisi şirketi ASELSAN, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından biri olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı.

Şirket, HİSAR hava savunma sistemi, İHTAR anti-dron sistemi, GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi, DENİZGÖZÜ-AHTAPOT elektro-optik keşif ve gözetleme sistemi, ASELPOD elektro-optik keşif ve gözetleme sistemi ve insansız deniz araçlarının aralarında bulunduğu bir dizi ürünü sergiledi. İnsansız hava araçları, helikopter ve uçaklar dahil sabit veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilen yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 de ilk kez bölgede tanıtıldı.

ASELSAN'ın Malezya'ya yönelik pazarlama faaliyetleri 20 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Şirketin ülkedeki faaliyetlerine hız kazandırmak, mevcut ve potansiyel projeleri daha yakından takip etmek için yüzde 100 ASELSAN iştiraki olan ASELSAN Malaysia SDN BHD firması kuruldu.

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ASELSAN'ın Malezya'daki ilk teslimatları 1990'lı yılların sonlarında kara gözetleme radarlarıyla gerçekleşti. Akabinde bir Türk araç üreticisinin teslim ettiği 4x4 ve paletli araçlara ASELSAN alt sistemleri entegre edilip teslimatlar yapıldı.

Şirketin ülkedeki faaliyetleri 2000'li yıllarda hız kazandı. 2015 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait platformlar için 6 adet 30 milimetre MUHAFIZ (SMASH) uzaktan komutalı silah sistemi teslim edildi. OPV sınıfı gemiler için 3 sistem daha teslim edecek ASELSAN, teslimatlar için gemi inşa süreçlerini bekliyor.

Kara Kuvvetleri için Türk araç üreticisi bir firmadan Birleşmiş Milletler Lübnan projesinde kullanılmak üzere tedarik edilecek araçların tüm alt sistem çözümü de ASELSAN tarafından sağlanacak.

Geçen yılın son çeyreğinde imzalanan sözleşme kapsamında yerel bir firmanın Malezya Deniz Kuvvetleri için üreteceği FIC acil müdahale botlarına ASELSAN üretimi 5 adet 12,7 milimetre STAMP-2L üretilecek. Teslimatların gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.

ASELSAN başta Malezya Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Malezya Sahil Güvenlik Kuvvetlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Malezya'ya yönelik olarak Türk kara, hava ve deniz aracı üreticilerine yerli ve milli alt sistemler sağlamak için çalışmalarına devam eden ASELSAN, ülkedeki varlığını güçlendirmek, savunmanın yanı sıra sivil alandaki çözümler için de yerel firmalar ve resmi yetkililerle görüşmeler yürütüyor.