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Ekonomi Türkiye'nin gururu ASELSAN'dan dev satış
Ekonomi

Türkiye'nin gururu ASELSAN'dan dev satış

Türkiye'nin savunma alanında ortaya koyduğu başarılı ürünler büyük bütçeli sözleşmelerin de kapısını aralıyor. Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 32 milyon 550 bin 370 dolarlık (483 milyon lira) yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 23:28:00 -
Türkiye'nin gururu ASELSAN'dan dev satış

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 32 milyon 550 bin 370 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatlarının parçalı olarak 18 ay içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

 

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