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Dünya Türkiye’nin gücünü itiraf etti! “Bölgesel güç haline geldi”
Dünya

Türkiye’nin gücünü itiraf etti! “Bölgesel güç haline geldi”

Türkiye'nin faaliyet gösterdiği ülkelere ilişkin analiz yayınlayan Yunan basını, Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiğini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 13:18:00 -
Türkiye’nin gücünü itiraf etti! “Bölgesel güç haline geldi”

Türkiye'nin bağımsız inisiyatif alabilen ve geleneksel olarak göreceli bir güç konumundan "bölgesel güçler" kategorisine girdiğini belirten Yunan basını, "Bu gerçeği gözden kaçırmamalıyız" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Libya'da güç dengesini değiştirecek önemli bir askeri varlığının olduğundan bahseden Yunan basını, "Türkiye şu anda NATO'nun ikinci aktif ordusuna sahip. Suriye, Irak, Libya, Kafkasya, Dağlık Karabağ, Katar, Soma'da askeri gücü bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyada giderek daha önemli bir diplomatik rol üstlendiğini belirten Yunan basını, diplomatik misyonlarını geliştirmenin büyüyen bir ülkenin göstergesi olduğunu ifade etti. Haberde, "Türkiye, Asya ve Afrika'nın yanı sıra Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'daki bazı kritik bölgelerdeki büyükelçilik ve konsolosluk sayısını önemli ölçüde artırdı. Aslında en büyük artış, Türkiye'nin giderek daha fazla ağırlık verdiği Afrika kıtasında ve Asya'da kaydedildi" denildi.

Kaynak: Star.com.tr

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