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Dünya Türkiye'nin gücüne yetişebilmek için yedi düvel birleşti! Yapay zekalı İHA'ları test ettiler
Dünya

Türkiye'nin gücüne yetişebilmek için yedi düvel birleşti! Yapay zekalı İHA'ları test ettiler

Yeniakit Publisher
2024-08-13 21:05:00 -
Türkiye'nin gücüne yetişebilmek için yedi düvel birleşti! Yapay zekalı İHA'ları test ettiler

AUKUS paydaşları olan Amerika, İngiltere ve Avustralya gerçek zamanlı yapay zeka kullanımına yönelik test faaliyetleri gerçekleştirdiler.

AUKUS paydaşları; ABD, Birleşik Krallık ve Avusturalya düşman hedeflerinin tespit edilmesini hızlandırmak adına yapay zeka ve otonom yetenekleri kullanan insansız hava araçlarını başarıyla denediler.

AUKUS Dayanıklı ve Otonom Yapay Zeka Teknolojileri (RAAIT) bünyesinde gerçekleşen deneme Birleşik Krallık Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı (DSTL) tarafından otonom yetenekler ve yapay zekanın askeri alanda ilk gerçek zamanlı kullanımı olarak duyuruldu. Duyuru 9 Ağustos tarihinde yapılmasına karşın DSTL, denemenin ilkbahar aylarında ABD tarafından düzenlenen Convergence Capstone 4 Projesi’nin teknoloji deney tatbikatı kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

AUKUS Yapay Zeka çalışmaları

DSTL’den yapılan açıklamaya göre deneme, aynı hava sahasında, birlikte ve ortak bir sonuç elde etmek amacıyla çalışan paydaş ülkelerin her birinden birkaç insansız hava aracına AUKUS AI ekibi tarafından yapay zekanın yeniden eğitilerek entegre edilmesiyle gerçekleştirildi. Yapay zeka özellikli insansız hava araçlarının kullanılmasının, operatöre hedefleri tespit etmesi, etkisiz hale getirmesi ve yok etmesi imkanı sağladığı da açıklamada belirtildi. Paydaş ülkeler aralarında yapılan kesintisiz veri akışı ve kontrollerin yapay zeka ve otonom yetenekler konusunda ortaklaşa bir ilerlemeye katkı sağladığı ve bu teknolojilerin benimsenmesinde önemli olduğu vurgulandı.

AUKUS AI ve Otonom Yetenekler çalışma grubu Birleşik Krallık lideri Rachel Singleton durumu “AUKUS, her bir paydaş tarafından tasarlanan sistemlerin gelecekte birlikte çalışabilir olmasını sağlamanın anahtarıdır. Bir ülke adına katılan görevli personel, 3 ülkenin tamamında geliştirilen yeteneklerle desteklenecektir.” DSTL, gelişmeyle ilgili olarak net bir zaman öngörmenin henüz mümkün olmadığını ancak yapay zeka ve otonom yeteneklerin, kabiliyetlerini kanıtlandıktan sonra ulusal platformlara entegre edilerek tehditlere karşı hızlı yanıt kabiliyeti ve operasyonel avantaj kazanmaya katkı sağlayacağını belirtti. AUKUS yapay zeka çalışmalarıyla ilgili son denemesini geçtiğimiz yıl İngiltere’de sürü yapay zeka teknolojisine yönelik yapmıştı. AUKUS, Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD arasında hem Avrupa-Atlantik hem de Hint-Pasifik güvenliğini amaçlayan, kurallara dayalı uluslararası düzeni destekleyen ve yenilikçi bir savunma ve güvenlik ortaklığıdır.
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