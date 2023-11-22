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Teknoloji Türkiye'nin gücüne güç katacak! Hedefi 12'den vurdu
Teknoloji

Türkiye'nin gücüne güç katacak! Hedefi 12'den vurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-22 21:53:00 -

Yerli ve Milli Savunma Sanayii şirketi Roketsan, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi LUMTAS-GM'nin uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini ve hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı.

Türkiye'nin savunma sanayii alanında atılımları devam ediyor.

Roketsan'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemimiz (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurarak sahada kendini kanıtladı.

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