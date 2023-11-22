Türkiye'nin gücüne güç katacak! Hedefi 12'den vurdu
Yerli ve Milli Savunma Sanayii şirketi Roketsan, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi LUMTAS-GM'nin uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini ve hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı.
Türkiye'nin savunma sanayii alanında atılımları devam ediyor.
Roketsan'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemimiz (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurarak sahada kendini kanıtladı.
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