Türkiye’nin gücü Batı’yı dize getirdi

Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği aktif dış politika ile dengeleri değiştiren Türkiye’nin milli savunma sanayiindeki gücüyle pekişen başarısı, Batılı devletleri kudurturken Avrupa basınının başını döndürüyor.

Bükemedikleri eli öpüyorlar

Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı gibi harekatların ardından Libya’da da darbeci Hafter çetelerinin ülkeyi ele geçirmesine mani olan Türkiye, 100 yıllık dengeleri değiştiriyor, masabaşında hazırlanan haritaları çöp hükmüne çeviriyor. Türkiye’nin başarılı sınır ötesi operasyonları Libya’da katmerlenirken, TSK destekli Libya Ordusu önce Başkent Trablus’u tehlikeden arındırdı ardından stratejik kentleri bir bir ele geçirmeye başladı. Türk SİHA’ları ve askeri teçhizatlarıyla Akdeniz’in kritik ülkesinde Avrupa destekli darbeci Hafter çetelerini darmadağın eden Türkiye’nin başarısı hakkında ABD, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde peşpeşe haberler yayınlanıyor.

Türkiye’nin devrimi

Alman Die Welt, “Türkiye SİHA’larla devrim yaptı” değerlendirmesinde bulundu. Boris Kalnoky imzalı makalede “Türk ordusu savaş alanında Bayraktar TB2’yi Amerikalılardan çok daha etkili bir şekilde kullanıyor. Örneğin Suriye’de Türk SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline geldi. Aynı zamanda darbecilerin parçaladığı Libya’da da kullanılıyor ve Türkiye’ye askeri başarı getiriyor” denildi.

Erdoğan Libya’nın patronu

İtalyan Repubblica “Libya’nın yeni patronu Erdoğan” haberiyle okurlarının karşısına çıktı. La Repubblica gazetesinin baş sayfasından “Ankara Hafter’i mağlup etti. Erdoğan artık Libya’nın patronu” başlığıyla yayımlanan haber, iç sayfada “Sarrac Trablus’ta Hafter’i yendi ve artık Sultan’ın (Erdoğan) kuralları hüküm sürüyor” başlığını kullandı.

Türkiye Haftercileri utandırdı

Amerikan Washington Post’un, “Libya’da Türk droneları Hafter’i destekleyenleri utandırdı” haberi Türkiye’nin etki gücünü teyit etti. Gazetenin haberinde, Hafter’e bağlı güçlerin Trablus sokaklarında kullandığı Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin imha edilmesine ilişkin, “Türk İHA ve SİHA’ları Rusya ve Hafter’in diğer askeri ortaklarını utandırdı” denildi.

Libya’nın Sultanı Erdoğan

Fransız Le Figaro Akdeniz’de Türkiye karşısında yaşadıkları hüsranı “Libya’nın sultanı Erdoğan” manşetiyle tarihe not düştü. Fransa’nın ünlü gazetelerinden Le Figaro’da Jean-Marc Gonin imzalı makalede “Libya’nın Sultanı Erdoğan” başlığını attığı makalesinde, “Erdoğan’ın desteği ile bölgedeki durum tersine döndüğü. Tüm gücünü Fayiz el-Serrac’a verdi, asker verdi, silah verdi ve binlerce Suriyeli savaşçı verdi. Türk Başkan durumu tersine çevirerek, bu devletin geleceği hakkında karar verebilecek pozisyona geldi” ifadelerini kullandı.

Libya’da tek dürüst Türkiye

Bir diğer Fransız Le anard Enchaine, “Libya’da sadece Türkiye dürüst” tespitinde bulundu. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Türkiye’nin Libya’da tehlikeli oyun oynadığı” sözlerine karşılık bazı Fransız diplomatların “Erdoğan jeopolitik, askeri, petrol ve doğal gaz hedeflerini gizlemeden dürüst oyun oynayan tek kişi. Bu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs için de geçerli” görüşünü paylaştı.

Türkleri hafife almak büyük hataydı

Le Monde, “SİHA’lar Libya’da dengeleri değiştirdi” dedi. Le Monde gazetesinin haberinde, Libyalı araştırmacı Muhammed el-Cerah’ın beyandıyla şu sözler kullanıldı:, “Hafter güçleri, Türklerin birşey yapmayacağını düşündü. Bu saf bir düşünceydi ve Türkleri hafife almak büyük hataydı.”