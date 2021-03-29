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Gündem Türkiye'nin gözü kulağı orada! Kritik toplantı başladı
Gündem

Türkiye'nin gözü kulağı orada! Kritik toplantı başladı

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede uygulanan tedbirlerin görüşüleceği Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:42:00 -
Türkiye'nin gözü kulağı orada! Kritik toplantı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı.

Toplantıda, illerdeki vaka artışlarına bakılacak, kısıtlamalarla ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı kararlaştırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kademeli normalleşmede 1 aylık süreci değerlendirecek. Vaka artışları analiz edilecek, mutasyonlu virüsün seyri izlenecek.

Tedbirlerin esnetilmesinin Türkiye'nin koronavirüs tablosuna yansımasına bakılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

Bakan Koca sunum yapacak

Toplantıda gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşılacak.

Yüz bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka artışı sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak.

Salgının sağlık başta olmak üzere eğitime, ekonomiye ve sosyal hayata etkileri ele alınacak. Tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Erdoğan kararları paylaşacak

Toplantıda, aşılamadaki son durum da değerlendirilecek. Yol haritası üzerinde durulacak.

Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurt dışından aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum görüşülecek.

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak.

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