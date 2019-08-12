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Türkiye'nin gizemli mağaraları araştırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 14 mağarada yapılan araştırma sonucu Karaman'da İncesu, Asarini ve Yeni Dünya Mağaraları, Eskişehir'de ise Beyyayla Düdeni ile Kara Mağara, tabiat varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alındı- İçindeki oluşumlar, jeolojik yapıları ve göllerinin yanı sıra vahşi hayvan türlerine ev sahipliği yapması da tescil edilen mağaraların önemini arttırıyor

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:01
Türkiye'nin gizemli mağaraları araştırılıyor

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Karaman'daki İncesu, Asarini ve Yeni Dünya Mağaraları, Eskişehir'de Beyyayla Düdeni ile Kara Mağara, tabiat varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Türkiye'de farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış, özellikleri, güzellikleri pek fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor. Bakanlık, bu doğal mağaralarda araştırma yaparak mağaraların jeolojik, ekolojik özelliklerini tespit ediyor.

Eko turizm potansiyeli artan Türkiye'de Tokat'taki Ballıca, Gümüşhane'deki Karaca ve Kırklareli'deki Dupnisa mağaraları, sahip oldukları jeolojik özellikleri bakımından dünyada nadir görünen mağaralar arasında yer alıyor.

Bakanlık tarafından bu mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, koruma altına alınması için çalışmalar yürütülüyor.

Mağaraların araştırılmasına yönelik, bölgelerde yürütülen farklı projeler bulunuyor. Geçen yıl Konya, Karaman, Denizli, Aydın ve Eskişehir'de yer alan 14 mağarada mağaraların yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerin durumu araştırıldı.

Elde edilen verilere göre mağaraların koruma, kullanma dengesi çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayıp, sağlayamayacağı değerlendirildi.

Bu araştırmalar sonucunda Karaman'da İncesu, Asarini ve Yeni Dünya mağaralarıyla Eskişehir'de Beyyayla Düdeni ve Kara Mağara, tabiat varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

- Beyyayla Düdeni Mağarası'nda koloniler halinde yarasalar bulunuyor

Eskişehir'de yer alan mağaralardan Beyyayla Düdeni, şehrin kuzeyindeki Beyyayla köyünün 1,5 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

Yüksek bir bölgede bulunan Beyyayla Düdeni Mağarası'nın içinde yeraltı deresi, göller ve yer yer damlataş şekilleri bulunuyor.

Mağaradan çıkan sular 8 metrelik bir düşüş (şelale) yaparak Düden Deresi'nin başlangıcını oluşturuyor. Ayrıca mağarada büyük koloniler halinde bulunan yarasalar, mağaranın önemini daha da arttırıyor.

Eskişehir'de yer alan bir diğer tescillenmiş mağara olan Kara Mağara ise Alpu ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi sınırları içerisinde bulunuyor.

Fosil bir mağara olan Kara Mağara'da sarkıt, dikit, sütun ve duvar damlataşları bulunuyor. Ayrıca Sakarya Nehri ve Gökçekaya Barajı'na bakan yamaç üzerinde bulunan mağara, güzel bir manzaraya sahip.

- İncesu Mağarası'nın iç düzenlemesi yapıldı

Karaman'da yer alan İncesu Mağarası, iç düzenlemesi yapılarak turizme açıldı.

Mağara sarkıt, dikit, akmataş, damlataş havuzları, perde sarkıtları gibi mağara oluşumlarına sahip. Ayrıca mağarada, mağara kalkanları, mağara incileri, sıçrama kaseleri ve soda tüpleri de yer alıyor.

Bakanlık tarafından B Grubu Mağara olarak tescil edilen Karaman'daki Yeni Dünya Mağarası da kendine has jeolojik yapıya ve berrak bir gölü sahip. Göksu Nehri'nin bulunduğu kanyonun tepesinde olan mağaranın güzel bir manzarası bulunuyor. Henüz ziyarete açılmayan mağarada Bakanlık tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:01
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. mağara
  3. Tabiat Varlığı

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