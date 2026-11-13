Türkiye’nin gıda karnesi, COP31 sonrasında WorldFood İstanbul’da masaya yatırılıyor

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, yenilenen vizyonuyla gıda üretimi, teknolojisi, hijyeni ve güvenliği alanlarındaki tüm aktörleri bir araya getirecek. 34 yıllık köklü mirasından aldığı güçle bu yıl yeni lokasyonu İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak fuar, küresel ölçekte büyümesini sürdüren gıda sektörü için yeni projeksiyonlar çizecek. Uluslararası pazarlara kolay erişim olanağıyla katılımcılarına yeni iş bağlantılarının kapısını aralayacak fuarda bu yıl ayrıca COP31 sonrasında Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlüğü Ofisi’nin koordinasyonunda gıda sistemlerinin geleceğine odaklanan özel oturumlar düzenlenecek.

COP31 sonrasında gıda sistemlerine derinlemesine bakış WorldFood İstanbul’da

WorldFood İstanbul 2026’nın ilk günü, FOOD Arena Konferans Programı küresel gıda gündemini odağına alan özel bir programa ev sahipliği yapacak. Program, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sonrasında gıda sistemlerinin geleceğini; gıda güvenliği, iklim değişikliği, dayanıklılık, sürdürülebilir üretim ve finansman başlıkları üzerinden ele alarak, uluslararası gündemi gıda sektörünün öncelikleriyle buluşturacak. Programda, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlüğü Ofisi’nin koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) başta olmak üzere Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ev sahipliğinde altı ayrı oturum gerçekleştirilecek. Her bir oturumda, COP31 çıktıları doğrultusunda şekillenen gündemler, Birleşmiş Milletler yetkilileri ve sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla ele alınacak; oturumların moderasyonunu ise sektörel deneyimleri ve uzmanlıklarıyla Ilgaz Gürsoy ve İrfan Donat üstlenecek. Birleşmiş Milletler’in küresel gıda gündemine ilişkin yaklaşımını sektörün gerçekleriyle buluşturacak program, COP31 sonrasında ortaya çıkan gelişmelerin gıda sektörüne yansımalarını tartışmaya açarken, gıda sistemlerinin geleceğine ilişkin ortak bir perspektif oluşturmayı hedefleyecek.

COP31’in ardından gıda sektörünün gündemi WorldFood İstanbul’da tartışılacak

Konferans programında ilk günün teması “FOOD SYSTEMS: COP31’in Gıda Sektörüne Yansımaları” olacak. İlk gün, “COP31 Bitti. Şimdi Gerçekten Ne Değişecek?” başlıklı keynote konuşması ile başlayacak. Gazeteci, yazar ve TV programcısı Ilgaz Gürsoy’un moderatörlüğünü üstlendiği “Politikadan Sisteme: Gıda Nasıl Yeniden Tanımlanıyor?” başlıklı oturumda COP31 kararları ve küresel politika gündeminin Türkiye’deki gıda sistemine nasıl dönüşeceği tartışılacak. Oturumun konuşmacıları, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık olacak. “Kırılgan Dünyada Gıda Güvenliği” başlıklı günün üçüncü oturumunu tarım editörü İrfan Donat yönetirken konuşmacılar arasında Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Stephen Cahill ve MSC Türkiye Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uğur Tosuner yer alacak.

Fuarın ilk günündeki “Üretimin Geleceği: Kim Ayakta Kalacak?” başlıklı dördüncü oturumu tarım editörü İrfan Donat yönetecek. Oturumdaki konuşmacılar arasında yer alan Dünya Bankası Tarım Ekonomisti Bora Sürmeli, Tire Süt Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk ve İFAD Program Koordinatörü Taylan Kıymaz ise küçük üreticinin dönüşümde nerede duracağını ve nasıl finanse edeceğini değerlendirecek. Gazeteci, yazar ve TV programcısı Ilgaz Gürsoy’un moderatörü olduğu “Sürdürülebilirliğin Bedeli: Kim Ödeyecek, Kim Kazanacak?” oturumunda Anadolu Efes Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Selda Susal Saatçi ve Anadolu Meraları Kurucusu Yasemin Kireç konuşmacı olarak yer alacak. Fuarın ilk günü, “Kapanış Oturumu: COP31’den Aksiyona” ile sona erecek. Gazeteci, yazar ve TV programcısı Ilgaz Gürsoy ve tarım editörü İrfan Donat’ın konuşmacı olduğu oturumda gıda sektöründe öncelikli beş dönüşüm adımı masaya yatırılacak.

Güçlü uluslararası yapısıyla yeni ticari fırsatlar yaratacak

Özel etkinliklerin yanı sıra ulusal ve uluslararası buluşmalara ev sahipliği yapacak olan WorldFood İstanbul’un bu yıl da sektör için bir çekim noktası olacağını vurgulayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul Direktörü Semi Benbanaste, “Böylesine köklü bir buluşmayı düzenlemenin sorumluluğuyla WorldFood İstanbul için çok sıkı hazırlandık. Fuarımızın en büyük gücü, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları ve nitelikli ziyaretçileri aynı çatı altında buluşturan uluslararası yapısı. Geçen yıl 40 ülkeden 1.345 katılımcıyı ve 78 bin 341 ziyaretçiyi ağırladık; ziyaretçilerimizin 20 binden fazlası 153 ülkeden geldi. VIP Alım Heyeti Programımız kapsamında 100 ülkeden 900’ün üzerinde satın almacıyı katılımcılarımızla buluşturduk ve 39 binin üzerinde ikili iş görüşmesine ev sahipliği yaptık. Fuarda gerçekleşen 12 bin 643 sipariş ve ön anlaşmayla katılımcılarımızın oluşturduğu iş hacmi 1,8 milyar Euro’ya ulaştı. Bu yıl da gıda teknolojisi, üretimi, hijyeni ve güvenliğine dair uzmanlığa sahip firmaları bir araya getirerek sektörün güncel yeniliklerini ziyaretçilerle buluşturacağız. Fuarın büyüyen içeriği, gıda teknolojilerinin (FoodTech) ilk kez ek bir ürün grubu olarak sisteme dahil edilmesiyle çok daha güçlü bir nitelik kazanacak. Türkiye ve yakın coğrafya adına kritik bir ortaklık alanı inşa ederek doğru alıcı grubu ile güçlü ticari fırsatları buluşturan WorldFood İstanbul, gıda dünyasının yarınına kapı aralayan vizyoner bir zemin olarak sektöre rehberlik etmeyi ve global çapta kalıcı büyüme olanakları sunmayı sürdürecek. Bu doğrultuda paydaşlarımızın iç piyasanın yanı sıra uluslararası arenada da rekabet güçlerini artırmalarını desteklemek için yoğun çaba gösteriyor, en güncel eğilimlerin ve modern ticari yöntemlerin ortaya çıktığı bu yapıyı her yıl bir adım daha öteye taşıyoruz.” dedi.

Küresel gıda ve içecek pazarının büyüklüğü 10 trilyon dolar seviyesini geçti

Dünya ve Türkiye genelinde gıda sektörünün büyümesi istikrarlı şekilde sürerken gelişmekte olan pazarlarda orta sınıf nüfusunun genişlemesi, artan harcanabilir gelirler ve tüketicilerin sağlık bilincine sahip seçeneklere yönelik talebi, gıda sektörünün büyümesini destekliyor. Güncel verilere göre küresel gıda ve içecek pazarının büyüklüğü 2025 yılında 9,7 trilyon dolar iken bu yıl 10 trilyon doları aşmış durumda. Bundan dolayı sürdürülebilirlik, tüketici açısından kritik bir satın alma etkeni olmaya devam ediyor. Türkiye’de ise sektör verileri, perakende gıda pazarının 120 milyar doları aştığını gösteriyor. Bu büyümenin yönünü indirim marketleri, özel markalı ürünler, küçük formatlı mağazalar ve giderek artan ölçüde çevrim içi satışlar belirliyor. Verilere göre Türkiye’de satılan gıdaların büyük bölümü yerli üretimden karşılanırken, ithal tüketici odaklı tarım ve gıda ürünlerinin toplam market satışlarındaki payı yalnızca yüzde 7-8 seviyesinde bulunuyor.