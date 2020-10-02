Türkiye'nin GDO'suz buğdayı için kritik adım!

Birçok buğday GDO'lu yapılarak aslı bozulurken aslını hala koruyan, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, "Hitit buğdayı" olarak da anılan coğrafi işaretli siyez buğdayı için kritik bir adım atıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, "Tohumdan Geleceğe Projesi" ile birlikte siyez buğdayı, üretimi standartlaştırarak güvence altına alınacak.

Kastamonu'nun İhsangazi Belediyesi, 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sağladığı desteklerden yararlanacak. Bu kapsamda KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ve İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık tarafından "Tohumdan Geleceğe Projesi" sözleşmesi imzalandı.

İhsangazi ilçesinde üretilen, genetiği bugüne kadar değişmeden gelen siyez buğdayı üretimini standartlaştırma, sürdürülebildiğini güvence altına alma ve bölgede dezavantajlı konumdaki kadınların istihdamını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüleceği bildirildi.

Yaklaşık 1 milyon 150 bin lira bütçeli projeye KUZKA tarafından 1 milyon lira destek sağlanacağı belirtildi.

Projeden İhsangazi ilçesindeki siyez tarımıyla uğraşan yaklaşık 150 çiftçinin ve siyezin unu ve bulguru üretim, paketleme tesislerinin yanı sıra, siyez kooperatifi işletmesi, siyez unundan simit, poğaça gibi unlu mamullerin üretimini yapan tesisler de yararlanacak.