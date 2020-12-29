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Dünya Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi vatandaşlarına dudak uçuklatan faturalar çıkardı. Alman yolcular, dönüş masraflarıyla ilgili kendilerine gönderilen faturalar için hükümete karşı çok sayıda dava açtı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:36:00 - 2020-12-29 15:38:05
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Almanya dünyanın çeşitli yerlerinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan ve ülkeye getirilen vatandaşlara kabarık bir fatura çıkardı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, geri dönen yolculara yaklaşık bin euro fatura gönderildi.

Hükümete dava açtılar

Geri dönüş masraflarına tepki gösteren vatandaşlar, şu ana kadar hükümete karşı onlarca dava açtı. Bakanlığın açıkladığı rakam, Hür Demokratik Parti (FDP) Milletvekili Roman Müller-Böhm tarafından geri dönüşlere ilişkin hükümete yönelttiği soru önergesine verilen cevabın ardından gündeme geldi.

Verilen cevapta aralık ayı ortasına kadar 28 bin 728 kişiye geri dönüşlerle ilgili fatura gönderildiği kaydedildi.

240 bin vatandaşa fatura

Alman hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü'nün, koronavirüs salgınını resmen küresel bir kriz olarak ilan etmesinin ardından 17 Mart itibarıyla dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan 240 bin vatandaşını olağanüstü bir çaba ile eve döndürdü.

Herhangi bir tur operatörü aracılığıyla rezervasyon yapan yolcular, Almanya'ya ücretsiz olarak uçtu.

Dışişleri Bakanlığı, 65 bin vatandaşını ve turisti yüksek riskli bölgelerden ülkeye getirmek için uçaklar kiraladı. Bu kapsamda nisan ayı sonuna kadar 65 ülkeden yüzlerce uçuş gerçekleştirildi.

Güney Amerika ve Asya ülkelerinden Almanya'ya dönen vatandaşlardan 600 euro ödemesi istendi. Yeni Zelanda, Avustralya veya Pasifik'ten dönecek Alman vatandaşlarına ise bin euroluk bir bilet fiyatı çıkarıldı. Şimdiye kadar, maliyetlerin yalnızca 10,6 milyon eurosu, yani yaklaşık yüzde 11'i geri alındı. Hükümet tahminlerine göre, 23 milyon euroluk ödemenin hala Alman vatandaşları tarafından karşılanması bekleniyor.

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