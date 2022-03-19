Türkiye'nin et krizinden çıkış yolu: Tavşan ve bıldırcın eti!

YENİ AKİT

Yüksek enflasyon sebebiyle ete ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor. Bir çok ülke bunun için alternatifler üretmeye odaklandı. çok hızlı çoğalmaları ve buna karşılık üretim masraflarının da az olması sebebiyle tavşan ve bıldırcın eti Türkiye için çok iyi bir alternatif olabilir. Fakat ufak bir sorun var. Avrupa'da ve Arap ülkelerindeki sofralarda kendini yer edinmiş - popüler olan tavşan ve bıldırcın eti, Türkiye'deki mutfak ve yeme içme alışkanlıkları arasında önemli bir yere sahip değil. Fakat sosyal alanda yürütülecek çalışmalarla kısa sürede bu sorunu aşmak mümkün...

Türk halkının tavşan etine alışma süreci

Yemiçme, giyim, çalışma, okul vs. alışkanlıklarımıza baktığımızda çok kısa sürede tahmin edemeyeceğimiz kadar değişikliğe gittiğimizi görürüz. Başta zor gibi gözükse de aslında toplumlar değişikliğe sanılandan çok daha hızlı adapte olurlar.

Lezzetli, helal gıda oldukları alimlerce ve dini otoriteler tarafından ittifak olunan, bir çiftinden bir kaç ayda yüzlere çifte ulaşılabilinirliği ve çok düşük üretim masrafı ile tavşan ve bıldırcın, et krizinin yaşandığı günümüz dünyasında Türkiye için ciddi bir çıkış yolu olabilir. Fakat devletin, halkın bu etlere dair alışkanlığı ve kültürünün oluşması hususunda ciddi adımlar atması ve kapsamlı bir inavasyon şart.

Bahsi geçen etlerin sosyalojik olarak kabul edilmesi ve mutfak kültürümüze adapte olabilmesi için, geleneksel reklam anlayışından ziyade, devlete ait et üretilen ve satılan kurumlarda yerli üreticiden alınan tavşan ve bıldırcın etlerinin reyonlarda sergilenmesi ilk atılacak adımlardan biri olacaktır. Daha hızlı üremesi ve daha az üretim maliyetinden dolayı tavuk etinden bile daha ucuz olması muhtemel tavşan ve bıldırcın eti, ucuz fiyatıyla reyonlarda çok çabuk fark edilecektir.Hali hazırda Türkiye'nin bazı bölgelerinde tavşan etinden yapılan dönerin tüm ülkede yaygınlaştırılması, sosyal medyada etlerin tanınması/popülerleşmesi için bilinçli algı çalışmalarının yapılması, atılacak en önemli adımlardan biri. Bununla birlikte devletin bahsi geçen hayvanları üretmek isteyenlere uygulayacağı yatırım ve üretim kolaylığı ve hibeler/destekler, etlerin yaygınlaşması için gereken 'ucuz ve ulaşılabilirlik' maddelerini de yerine getirecektir.

Ucuz ve sağlıklı et

Bir kaç çift tavşan ya da bıldırcını ufak bir kümeste beslediğiniz takdirde bir kaç hafta sonra kümesin yeni tavşanlar ya da bıldırcınlar için yetersiz kalacağını göreceksiniz. Müthiş bir hızla üreyen bu hayvanlar yem olarakta bir o kadar masrafsız. kırmızı et krizinden ülkeyi kurtarmış olan tavşan ve bıldırcınl üreticileri, bunun ödülü olarak devletten yem desteği alabilmelidir.

Bıldırcın yumurtası

Bıldırcın üretimi ile birlikte bıldırcın yumurtası da üretim halkasına eklenebilir. Bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasına göre çok daha ufak ebatlara sahip olmasına rağmen besin zenginliği açısından 3 tavuk yumurtasına bedel olduğu, bu sebeple özellikle çocukların ve sporcuların tüketimi hususunda uzmanların tavsiyelerinin olduğu biliniyor. Uzun yılladır marketlerde yer einmiş olan bıldırcın yumurtası, ülkedeki bıldırcın üretiminin artmasıyla daha ulaşılabilir ve yaygın olacaktır.

Etlerin ihracatı da mümkün!

Üretilen etler başta da bahsettiğimiz gibi popüler olduğu Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç edilebilir. Fakat bu etlerin Türkiye'de şuan için kısıtlı bir miktarda üretildiğini belirtmek gerekir. Türkiye'de sofralarda kendine yer edinen tavşan ve bıldırcın etleri kısa sürede tam kapasiteli olarak ülkenin bir çok noktasında üretilebilir ve rahatlıkla ihraç edilebilir.